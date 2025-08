Professores ganham chance extra para receber valores retroativos em bolsas do Programa Aprende Mais

Professores da Rede Estadual que participam do Programa Aprende Mais terão a oportunidade de recuperar as bolsas referentes aos ciclos de maio e junho. O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), abriu um novo período para a regularização das pendências: os cursistas têm até o dia 25 de agosto para assistir todas às aulas e realizar pelo menos 80% das atividades desses ciclos formativos. Quem cumprir os requisitos poderá receber os auxílios financeiros retroativamente.

Além da recuperação das bolsas, o segundo semestre do programa traz outra novidade: a partir de 4 de agosto, têm início as aulas síncronas ao vivo na plataforma virtual. Os participantes estão recebendo por e-mail a confirmação com o dia e o horário dos encontros, conforme as opções escolhidas no momento da inscrição. Os bolsistas, por sua vez, também serão informados sobre as regras para manter o benefício nesta nova etapa.



A portaria da Seduc completa, com as instruções e procedimentos, foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), no dia 1° de agosto.

Sobre o Aprende Mais

Iniciativa da Secretaria da Educação (Seduc), o Aprende Mais é uma política pública voltada para a recomposição da aprendizagem dos estudantes da Rede Estadual, com foco nos componentes curriculares de Matemática e Língua Portuguesa. Os professores dessas disciplinas, junto com mentores pedagógicos e supervisores escolares, podem participar de um conjunto de trilhas formativas, que tem o objetivo de auxiliar o trabalho em sala de aula.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

O foco do Aprende Mais também está voltado para as turmas concluintes em cada etapa de ensino da educação básica, ou seja, 5° e 9° do ensino fundamental e 3ª série do Ensino Médio.

A formação, nesse sentido, está estruturada em conteúdos teóricos e práticos. No caso dos professores, uma das principais metas é aprofundar o conhecimento a respeito dos recursos e potencialidades dos Cadernos de Aprendizagem Contínua. O material didático, desenvolvido pela Seduc, foi construído a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), do Referencial Curricular Gaúcho (RCG), do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e da Matriz de Referência 2025.

Reforço na aprendizagem

Os cadernos foram organizados levando em consideração a análise de dados históricos da Rede Estadual. Com isso, foi possível identificar os pontos que demandam um reforço especial na aprendizagem dos estudantes, e o Aprende Mais surgiu como uma resposta a essas necessidades. Os participantes que cumprem os pré-requisitos recebem ainda auxílio financeiro, com bolsas mensais de estudo.

O Aprende Mais está em sua terceira edição, tendo sido lançado no contexto da pandemia de Covid-19 como forma de recompor as aprendizagens prejudicadas por conta do cenário de crise sanitária e hospitalar. O programa promove o desenvolvimento profissional dos professores e educadores, buscando a implementação de ações pedagógicas eficazes e baseadas em evidências.

Além disso, os ciclos formativos incentivam a troca de experiências, pois as atividades ocorrem em um ambiente virtual que estimula a conexão e o compartilhamento de ideias.