Governo vai lançar programa para acolher brasileiros repatriados

O governo federal vai lançar um programa para acolhimento de brasileiros repatriados em situação de vulnerabilidade .

Batizada de "Aqui é Brasil", a iniciativa é do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e oferecerá atendimento psicossocial e assistência à saúde . O lançamento ocorrerá na quarta-feira (6) , em cerimônia em Brasília.

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, disse, em uma rede social, que a iniciativa visa a levar "dignidade e cidadania dos brasileiros" repatriados, "com oportunidades de emprego, moradia digna, saúde e outras garantias que só um CPF proporciona".

Além da pasta, participam do programa os ministérios das Relações Exteriores; do Desenvolvimento, Assistência Social e Combate à fome; da Justiça e Segurança Pública, e da Saúde.

Nesta segunda-feira (4), um voo que traria brasileiros repatriados dos EUA foi cancelado . Segundo o MDHC, uma nova data está em negociação, mas não há voos previstos para esta semana.

Desde fevereiro, o Brasil recebeu mais de 1,2 mil repatriados em operações organizadas pelo governo federal , com foco no retorno seguro de brasileiros em situação de vulnerabilidade no exterior, principalmente dos Estados Unidos.