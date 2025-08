Prefeitura promove formalização de agroindústrias em comunidades rurais

Como parte da programação alusiva aos 70 anos de emancipação político-administrativa de Tenente Portela, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, deu continuidade ao Programa de Agroindústrias Familiares com a entrega de documentos de regularização sanitária e fiscal a produtores do município.

Na segunda-feira, 4, foi contemplada a Granja Avícola Alto Alegre, de propriedade de Vili e Renata Elsner. Durante a solenidade, a família recebeu o Título de Registro e o Certificado de Inscrição Estadual, documentos que atestam a legalidade da atividade e garantem segurança jurídica e sanitária à produção.

Os Elsner já atuam na produção de alimentos por meio de uma fábrica de massas e, agora, ampliam suas atividades com a avicultura, contribuindo para o fortalecimento do empreendedorismo rural e a diversificação da produção local.

O ato contou com a presença de secretários municipais, técnicos da Secretaria de Agricultura, além de representantes da Emater e do Senar — instituições parceiras na assistência técnica e orientação às agroindústrias do município.

A programação segue na terça-feira, 5, na comunidade de Gamelinhas, com a entrega da documentação de regularização à Agroindústria de Melado Schepp, administrada por Celi e Cristiano Schepp. A inclusão no programa representa a formalização da produção e o reconhecimento do trabalho das famílias que contribuem com alimentos de origem controlada e qualidade para a economia local.

O Programa de Agroindústrias Familiares tem como objetivo promover a legalização dos empreendimentos rurais, ampliar o acesso a mercados formais, valorizar a agricultura familiar e incentivar a permanência das famílias no campo.