Encerramento da 26ª Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes reúne participantes em confraternização

A 26ª edição da Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes foi concluída no domingo, 3, com um momento de confraternização na comunidade de Nossa Senhora da Saúde, em Tenente Portela. O encerramento, inicialmente previsto para a Praça do Índio, foi adaptado em razão das condições climáticas adversas.

A programação de encerramento incluiu um almoço coletivo e pronunciamentos de autoridades e representantes tradicionalistas, que destacaram a importância do evento para a preservação das tradições gaúchas e a valorização da memória histórica da região.

A cavalgada teve início na sexta-feira, 1º de agosto, na Praça do Imigrante, e percorreu cerca de 98 quilômetros, passando pelos territórios de Vista Gaúcha e Pinheirinho do Vale. Ao longo do trajeto, os cavalarianos participaram de atividades culturais, homenagens e atos simbólicos, como o acendimento da Chama Crioula no túmulo do Tenente Mário Portela Fagundes.

A 26ª edição foi promovida pela Prefeitura de Tenente Portela, em parceria com os CTGs Sentinela da Fronteira e Guardiões da Fronteira, e contou com o apoio da 20ª Região Tradicionalista, das prefeituras de Pinheirinho do Vale e Vista Gaúcha, dos CTGs Repontando o Gado e Querência Gaúcha, bem como das comunidades da Linha São Miguel (Vista Gaúcha) e Nossa Senhora da Saúde (Tenente Portela).

A cavalgada reafirmou o compromisso das instituições envolvidas com a valorização do patrimônio cultural do Rio Grande do Sul e a promoção da integração regional por meio da tradição.