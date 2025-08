CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base

O Estádio do Miraguai foi palco de intensas disputas no último final de semana durante a 3ª edição da Copa CER Miraguai de Categorias de Base. A competição reuniu escolinhas de futebol da região, com jogos nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17.

A abertura oficial ocorreu no sábado e contou com a presença do vice-prefeito Claudenir Scherer, secretários municipais e representantes do clube anfitrião. O momento foi marcado por uma homenagem ao professor Tiago Rodrigues (in memoriam), idealizador da copa, reconhecido por sua contribuição ao desenvolvimento do esporte no município.

Com destaque dentro de campo, o CER Miraguai sagrou-se campeão nas quatro categorias disputadas, evidenciando o trabalho consistente realizado com as categorias de base do clube.

A competição foi promovida pelo CER Miraguai, com apoio da Prefeitura de Tenente Portela, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.