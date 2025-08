Governo anuncia empresa para monitoramento da qualidade do ar em Porto Alegre, Caxias do Sul e Santa Maria

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), anunciou na segunda-feira (4/8), a contratação da empresa Ambiental RB Comércio e Serviços LTDA, sediada no Rio de Janeiro, para realizar o monitoramento automático da qualidade do ar em Porto Alegre, Caxias do Sul e Santa Maria pelo período de quatro anos. O investimento do Estado é de mais de R$ 2,8 milhões.

O processo é coordenado pela Assessoria do Clima (Asclima), que faz parte da Sema. O prazo máximo para a disponibilização das estações e o início efetivo do monitoramento é de até quatro meses a contar da data de assinatura do contrato.

O processo licitatório para a contratação do serviço foi aberto em fevereiro deste ano, por meio do edital de pregão eletrônico. A disputa seguiu o critério de menor preço global com disputa por lances.

Monitoramento automático e contínuo

O monitoramento será realizado de forma automática e contínua, abrangendo a coleta e análise de dados horários referentes aos poluentes atmosféricos (ozônio, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e material particulado), bem como aos parâmetros meteorológicos (temperatura, pressão atmosférica, umidade relativa do ar, velocidade e direção do vento e radiação solar total). A transmissão sistemática desses dados será feita por telemetria àRede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar (Rede Ar do Sul), monitorada pela Fepam.

As estações de monitoramento utilizarão analisadores baseados em métodos de referência ou equivalentes aprovados pela United States Environmental Protection Agency (Usepa), uma das principais autoridades técnicas em monitoramento ambiental no cenário internacional.

Os dados obtidos subsidiarão futuros projetos voltados à modelagem atmosférica, contribuindo para o aprimoramento das ferramentas de análise e previsão da qualidade do ar no Estado.

Em 2024, a Ambiental RB já havia prestado serviços de monitoramento na capital do Estado por seis meses, entre outubro de 2024 e abril de 2025, renovados por mais seis meses, até outubro deste ano. Quando as três novas estações começarem a operar, a Rede Ar do Sul, que atualmente conta com nove estações de monitoramento no Rio Grande do Sul, passará a contar com 11 estações (a unidade temporária em Porto Alegre será desativada).

“As estações da qualidade do ar integram as estratégias do governo de monitoramento da qualidade ambiental, tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite. Ampliar essa rede é garantir que o Estado está no rumo para fazer a diferença nessa área, em alinhamento com as políticas do Plano Rio Grande”, destaca a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

Sobre a Rede Ar do Sul

A Fepam, órgão licenciador vinculado à Sema, mantém a Rede Ar do Sul, atualmente composta por nove estações em operação no Estado, em regiões com intensa operação industrial.

Atualmente, integram a rede duas estações da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas e Esteio; uma estação da General Motors (GM) do Brasil, em Gravataí; uma estação da CMPC Celulose Riograndense, em Guaíba; uma estação da Braskem, em Triunfo, três estações da Ambar Energia em Candiota; e uma estação temporária em Porto Alegre.

A estação de Porto Alegre começou a operar em novembro de 2024, resultado de uma contratação emergencial da Fepam. Com investimento de R$ 275 mil, a estação fica no Centro Estadual de Treinamento Esportivo do Rio Grande do Sul (Cete), no bairro Menino Deus.