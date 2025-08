Foi cancelado debate que a Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promoveria nesta quarta-feira (6) com a ministra da Mulher, Márcia Lopes, para discutir formas de enfrentamento da violência contra as mulheres no esporte.

O debate havia sido solicitado pela deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) com o propósito de debater mecanismos para combater o assédio e a violência contra atletas, especialmente nas categorias de base, onde a vulnerabilidade é maior.