Encontro Catarinense de Agricultura Regenerativa inicia com palestra e casos de sucesso na sucessão familiar

Começou nesta terça-feira, dia 5 de agosto, o II Encontro Catarinense de Agricultura Regenerativa , em Chapecó. O evento, que busca discutir e apresentar alternativas rentáveis e sustentáveis para o modelo de produção agrícola, iniciou com a palestra A importância da sucessão na sustentabilidade e o papel da Agricultura Regenerativa (AR) nesse processo, ministrada pelo presidente da Epagri, Dirceu Leite. Em sua fala, Leite destacou o protagonismo de Santa Catarina na produção de alimentos, sobretudo em áreas como suinocultura, avicultura, lácteos e no cultivo de arroz, feijão, maçã e banana.

O presidente da Epagri chamou a atenção para a importância da inovação aplicada no campo e no seu impacto sobre a tomada de decisão dos jovens em permanecer na propriedade. Segundo ele, é importante fornecer subsídios através de políticas públicas e de capacitações para que os agricultores aprendam a gerir os seus negócios e busquem novos caminhos alinhados à preservação dos recursos naturais como solo e água. Nesse sentido, ele salienta que este é um trabalho que deve integrar a pesquisa e a extensão rural, além da educação.

Jovens relatam casos de sucesso

Na sequência foram apresentados dois casos de sucesso com jovens que deram continuidade ao trabalho familiar. Gustavo Hoffmann e a família produzem chuchu e couve-flor utilizando o Sistema de Plantio Direto de Hortaliças (SPDH), em Angelina, na Grande Florianópolis. O jovem relata que a prática foi iniciada pelo pai, que o inspirou a seguir trabalhando com este sistema apesar das dificuldades encontradas, como a compactação do solo e o processo de adaptação ao plantio na palhada. Hoje, a propriedade da família é uma unidade de referência técnica da Epagri (URT), o que, segundo Gustavo, é motivo de muito orgulho por poder compartilhar o conhecimento adquirido.

O segundo caso foi apresentado pelos irmãos Gabriel e Rafael Barp, que juntos montaram a Pescatto, empresa que fornece alevinos e também comercializa pescados. Segundo eles, a Epagri e a Secretaria de Agricultura de Chapecó foram fundamentais para a capacitação e viabilização das atividades. Os jovens, que inovam com produtos como torresmo de tilápia , pretendem no futuro expandir suas atividades, tornando-se uma referência em todo o ciclo da produção a comercialização.

O II Encontro Catarinense de Agricultura Regenerativa é organizado pela Epagri em parceria com instituições públicas e privadas. O evento vai até quinta-feira, dia 7 de agosto, quando acontece o dia de campo na fazenda Banhado Verde, reconhecida nacionalmente pela produção agrícola sustentável, localizada em Faxinal dos Guedes. As inscrições podem ser realizadas no site do evento .

