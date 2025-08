Tenente Portela regulariza agroindústria de melado e amplia rede de empreendimentos familiares

A Agroindústria de Melado Schepp, localizada na comunidade de Gamelinhas, foi oficialmente integrada ao Programa de Agroindústrias Familiares de Tenente Portela. Administrada por Celi e Cristiano Schepp, a agroindústria recebeu nesta terça-feira, 5, o Título de Registro e o Certificado de Inscrição Estadual, documentos que consolidam sua regularização fiscal e sanitária.

Com a formalização, o empreendimento passa a contar com segurança jurídica para a atividade, além de ampliar as possibilidades de comercialização e inserção no mercado regional. A entrega da certificação fez parte da programação alusiva aos 70 anos de emancipação político-administrativa do município.

Participaram do ato o prefeito Rosemar Sala, secretários municipais, técnicos da Secretaria de Agricultura, representantes da Emater e do Senar — instituições que prestam apoio técnico e orientação às agroindústrias locais.

A inclusão da Agroindústria de Melado Schepp no programa representa mais um avanço na valorização da agricultura familiar no município, contribuindo para a geração de renda, o fortalecimento do setor rural e a permanência das famílias no campo.