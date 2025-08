Intervenção na ERS-330 facilita embarque e desembarque escolar

Na segunda-feira, 5, a Secretaria Municipal de Obras realizou uma intervenção no trecho da ERS-330, ao lado da Associação dos Caminhoneiros de Miraguaí (ASSOCAMI), com o objetivo de garantir maior segurança para os estudantes que utilizam o transporte escolar.

A iniciativa resultou na construção de um refúgio destinado ao embarque e desembarque de alunos, atendendo a uma solicitação do vereador Wasconcelos Silvestre Monteiro. A obra visa evitar que os ônibus parem diretamente na rodovia, reduzindo o risco de acidentes e proporcionando melhores condições de acesso para os estudantes, especialmente crianças que residem nas proximidades.

O trabalho foi executado pela equipe da Secretaria de Obras, sob a coordenação do secretário Fenske, com apoio do prefeito Neco e dos servidores que atuaram no local.

O vereador Wasconcelos agradeceu à Administração Municipal pelo atendimento à demanda, ressaltando a importância da ação para a segurança da comunidade.

Com informações da Rádio Líder