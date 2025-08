Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa

Foi oficialmente lançado, na noite de terça-feira, 5, o 14º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela, um dos maiores eventos culturais do município. Com previsão de ocorrer entre os dias 12 e 21 de agosto, a programação deste ano carrega um forte simbolismo: o tema escolhido — “Ondas Curtas para uma História Longa” — presta homenagem aos 100 anos de nascimento de Darcy Fagundes, um dos mais importantes comunicadores da história do Rio Grande do Sul, e ao seu marcante programa radiofônico Grande Rodeio Coringa.

Durante o coquetel de lançamento, no CTG Sentinela da Fronteira, autoridades, tradicionalistas e convidados relembraram a trajetória de Darcy Fagundes, exaltando seu legado como apresentador, ator e defensor das tradições gaúchas. O Rodeio Coringa, transmitido por décadas no rádio, foi mais que um programa: foi símbolo de identidade, memória e orgulho regional. Patrocinado pela calça Brim Coringa, da empresa São Paulo Alpargatas S.A., o programa revelou grandes nomes da música regional, como Teixeirinha, e ecoou as vozes do campo nos lares de milhares de gaúchos.

“A voz firme e campeira de Darcy levou o Rio Grande ao coração dos lares. Exaltava as tradições, os valores e a essência de um povo que não perde a raiz, mesmo diante das mudanças do tempo”, destacou uma das oradoras do evento.

O coordenador do acampamento, Fabiano Freese, ressaltou o orgulho de realizar mais uma edição desse tradicional evento que movimenta a cidade. “Já estamos na 14ª edição, um dos maiores eventos do nosso município. Nosso objetivo é reunir a comunidade e fortalecer a cultura gaúcha em torno da nossa praça, com 10 dias de atividades culturais e artísticas”, explicou.

Segundo ele, ao conhecer melhor o tema deste ano, compreendeu o valor histórico e afetivo do Rodeio Coringa. “No início achei que era um rodeio de laço, como estamos acostumados. Mas era um programa de rádio que lançava artistas e levava cultura para todos”, disse Freire.

O patrão do CTG Sentinela da Fronteira, Marcelo Boni, também falou com entusiasmo sobre a nova edição: “Estamos preparando um dos maiores acampamentos já realizados. Tenente Portela está de parabéns, porque esse evento já se tornou referência regional em cultura e tradicionalismo. A comunidade pode esperar muitas atrações e novidades”.

Legado da Revolução Farroupilha

A abertura do acampamento também relembrou a história da Semana Farroupilha, que homenageia a Revolução Farroupilha (1835–1845), movimento que buscava maior autonomia política e econômica para a então Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Desde 1947, com o surgimento do tradicionalismo organizado, a celebração se consolidou como uma das mais significativas manifestações culturais do povo gaúcho.

A Chama Crioula, acesa simbolicamente todos os anos, mantém viva a memória dos ideais farroupilhas e inspira as novas gerações a manterem o orgulho e a identidade cultural do Rio Grande.

Confira a programação completa do 14º Acampamento Farroupilha

De 12 a 21 de setembro de 2025

12/09 – Sexta-feira

15h00 – Abertura, chegada da Chama Crioula e abertura oficial do Acampamento

19h00 – Ciranda e Entreveiro com escolha das Prendas e Peões

21h00 – Apresentação de Abertura

21h30 – Fandango com Garotos do Fandango

13/09 – Sábado

15h00 – Gincana de Integração dos Ranchos

19h00 – Apresentação das Invernadas

22h00 – Show com Joca Martins

00h00 – Fandango com Marcacao Galponeira

14/09 – Domingo

14h00 – Encontro Regional de Invernadas Artísticas e Grupos Folclóricos

20h30 – Fandango com Quarteto Bergamota

15/09 – Segunda-feira

08h30 e 13h30 – Atividades culturais com escolas (Anos Finais e Ensino Médio)

19h00 – Sessão Solene da Câmara de Vereadores

21h00 – Show com talentos locais

16/09 – Terça-feira

08h30 e 13h30 – Atividades culturais com escolas (Anos Iniciais e Educação Infantil)

19h00 – 4º Master Cheff Gaúcho – Concurso de Culinária Campeira

21h00 – Show Nativista com André Teixeira

17/09 – Quarta-feira

08h30 – Entrevero Regional das APAEs

12h00 – Almoço de integração com grupos de idosos

14h00 – Encontro de Integração com Grupo de Idosos e APAE

19h30 – 2ª Cavalgada Mirim

20h00 – Gaitaço da Rádio Província

18/09 – Quinta-feira

Manhã e tarde – Ensaios e classificação do 8º Grito Farroupilha (Fase Municipal)

19h00 – Final do Grito Farroupilha (Fase Municipal)

22h00 – Fandango e Show com Raiany de Freitas e Grupo

19/09 – Sexta-feira

Manhã e tarde – Ensaios e classificação do 8º Grito Farroupilha (Fase Regional)

19h00 – Final do Grito Farroupilha (Fase Regional)

22h00 – Fandango com Matheus Teixeira e Grupo Pachola

20/09 – Sábado

09h00 – Desfile Farroupilha

14h00 – Torneio de Truco

15h00 – Torneio de Vaca Parada

19h30 – Apresentação das Invernadas

21h30 – Cerimônia de Encerramento e Extinção da Chama Crioula

22h30 – Fandango Show com As Maragatas

21/09 – Domingo

09h00 – Missa Crioula

10h00 – Encerramento e entrega de lembranças aos Ranchos

12h00 – 1º Boi no Rolete (Almoço em parceria com a APAE)

Acompanhe todas as novidades no Instagram oficial:

@acampamentofarroupilhatp