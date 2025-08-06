WhatsApp

Educação

Prazo para pagamento da taxa de inscrição do concurso para professores vai até sexta (8)

Os candidatos inscritos no concurso público para professores da Rede Estadual têm até o dia 8 de agosto para realizar o pagamento do boleto de insc...

06/08/2025 19h19
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

Os candidatos inscritos no concurso público para professores da Rede Estadual têm até o dia 8 de agosto para realizar o pagamento do boleto de inscrição. A quitação dentro do prazo é indispensável para que a inscrição seja efetivada e homologada. O não pagamento exclui o candidato do processo seletivo.

Com mais de 6 mil vagas oferecidas, o concurso promovido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), contempla todas as regiões do Rio Grande do Sul. A aplicação das provas está prevista para o dia 28 de setembro. A seleção inclui reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD), indígenas, negros e pessoas trans.

As oportunidades são voltadas à atuação na Educação Básica nas seguintes áreas:

  • Língua Portuguesa
  • Matemática
  • Língua Inglesa
  • Educação Física
  • Língua Espanhola
  • Artes
  • Sociologia
  • Filosofia
  • Química
  • Física
  • História
  • Geografia
  • Ensino Religioso
  • Biologia
  • Educação Profissional e Técnica
  • Educação Indígena
  • Educação Especial


Etapas do concurso

O processo seletivo será composto por uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 60 questões de múltipla escolha. A avaliação será dividida em dois blocos:

  • Temas gerais: Conhecimentos Pedagógicos, Língua Portuguesa e Legislação da Educação (comuns a todos os candidatos);

  • Conteúdos específicos: conforme a área e habilitação escolhida.


Aplicação da prova

A aplicação ocorrerá nos municípios-sede das 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), e os candidatos que atingirem a nota de corte terão as redações corrigidas. Em seguida, será realizada a prova de títulos, com pontuação adicional. Para atuação em comunidades Guarani e Kaingang, também haverá testes específicos.

O resultado final será homologado pela Seduc e publicado no Diário Oficial do Estado e no site da banca organizadora, após a análise dos recursos.

Outras informações, o edital completo e o link para pagamento estão disponíveis no site da banca organizadora.

Texto:Ascom Seduc
Edição: Anderson Machado/Secom

