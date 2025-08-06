WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
APPATA
Sala
Tarzan
Unimed
Ponto Grill
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicoob
F&J Santos
Império
Rádio Municipal
Seu Manoel
Folha Popular
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicredi
Meganet
Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
Mercado Balestrin
Seco
Câmara

Comissão aprova medidas para tornar centros comerciais mais acessíveis

Projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

06/08/2025 19h19
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que visa tornar shoppings, supermercados e atacarejos mais inclusivos para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

O texto obriga os centros comerciais em geral a disponibilizar uma cadeira de rodas motorizada a cada 2.000 m² de área de circulação.

Já os supermercados e atacarejos com mais de 1.000 m² terão de disponibilizar carrinhos de compras especiais, para uso de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou que estejam acompanhando pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). A quantidade mínima exigida será de 1% do total de carrinhos do local.

A proposta prevê que as medidas entrarão em vigor 180 dias após a publicação da lei, dando tempo para que os estabelecimentos se adaptem.

Inclusivos
 O texto aprovado é substitutivo do relator, deputado Glaustin da Fokus (Pode-GO), que engloba o Projeto de Lei 2982/22 , de autoria da deputada Renata Abreu (Pode-SP), e quatro apensados. Todas as propostas tratam da mobilidade em estabelecimentos comerciais.

Glaustin afirmou que as medidas aprovadas vão tornar os estabelecimentos comerciais mais acessíveis e inclusivos. “De fato, não se trata de apenas mais uma obrigação legal, mas uma oportunidade de demonstrar compromisso com a responsabilidade social e a inclusão”, disse.

Próximos passos
 O projeto vai ser analisado agora, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Projeto autoriza presos a prestar serviço em abrigos de proteção a animais
Marina Ramos / Câmara dos Deputados Comissão aprova penas mais rígidas para comércio ilegal de materiais usados em serviços públicos
Marina Ramos / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que reduz custos de desativação de instalações petrolíferas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
15°
Tempo nublado Máxima: 16° - Mínima: 12°
15°

Sensação

0.66 km/h

Vento

99%

Umidade

Lazzaretti
Sicredi
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Meganet
Ponto Grill
Agro Niederle
APPATA
Império
F&J Santos
Raffaelli
Sala
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
Seco
Meganet
Tarzan
Mercado Balestrin
APPATA
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
F&J Santos
Fitness
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
Unimed
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Miraguaí - RS
Intervenção na ERS-330 facilita embarque e desembarque escolar
Mercado do povo
Seco
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicredi
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Agro Niederle
Meganet
Império
Sala
Fitness
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
APPATA
Raffaelli
Sicoob
Últimas notícias
Há 59 minutos Monitoramento de biomas ajuda a resolver questões comerciais, dizem debatedores
Há 59 minutos MP que dá acesso a tratamentos contribui para a saúde da população, diz Padilha
Há 59 minutos Monitoramento ajuda a resolver questões comerciais internacionais, dizem debatedores
Há 59 minutos Projeto autoriza presos a prestar serviço em abrigos de proteção a animais
Há 59 minutos Comissão aprova penas mais rígidas para comércio ilegal de materiais usados em serviços públicos
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Mercado Balestrin
Sala
F&J Santos
Sicoob
Mercado do povo
Ipiranga
Mecânica Jaime
Agro Niederle
APPATA
Lazzaretti
Unimed
Seco
Rádio Municipal
Seu Manoel
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mais lidas
1
Há 6 dias Lula recebe ministros do STF em jantar após sanção dos EUA Encontro marca apoio a Moraes, alvo de sanção de Trump
2
Há 3 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 5 dias Saúde anuncia R$ 200 milhões para acelerar fila de cirurgias no Rio
4
Há 5 dias Em ato pró-soberania, manifestantes queimam bandeira e boneco de Trump
5
Há 5 dias 61 socos: caso no RN retrata escalada da violência contra mulheres
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicredi
APPATA
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicoob
Fitness
Mecânica Jaime
Império
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ponto Grill
Raffaelli
Seco
Agro Niederle
Sala
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicoob
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Império
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seco
Agro Niederle
Sala
APPATA
Unimed
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados