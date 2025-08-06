WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Unimed
Sala
Folha Popular
Tarzan
Sicoob
Seco
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Meganet
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Ipiranga
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Mercado do povo
Seu Manoel
Niederle
Império
Câmara

Comissão aprova penas mais rígidas para comércio ilegal de materiais usados em serviços públicos

Projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

06/08/2025 21h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Marina Ramos / Câmara dos Deputados

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (5) projeto de lei que amplia as penas para os crimes de furto, roubo e receptação de bens oriundos de empresas públicas, concessionárias ou empresas privadas que prestam serviço de interesse público.

O objetivo da medida é coibir o comércio ilegal de itens usados em serviços públicos, como cabos de transmissão de energia e telefonia, tampas de bueiros, hidrômetros, lixeiras e até placas de trânsito.

As penas aprovadas são:

  • furto - prisão de 4 a 10 anos e multa (hoje é de 2 a 8 anos e multa);
  • roubo - prisão de 8 a 14 anos e multa (hoje é de 6 a 12 anos e multa);
  • nos dois casos, a pena será aumentada em 50% se o crime envolver organização criminosa ou milícia.

A proposta prevê a prisão de 4 a 8 anos e multa para quem transportar ou possuir fios e cabos telefônicos e de energia sem a devida comprovação de origem.

Por fim, o texto prevê detenção de 1 a 3 anos, e multa, para quem interromper a continuidade e integridade dos serviços prestados por empresa pública, concessionária ou empresa privada prestadora de serviço de interesse público.

Prejuízos
 O texto aprovado é o parecer do relator , deputado Josenildo (PDT-AP), ao Projeto de Lei 954/25, do deputado Célio Studart (PSD-CE). O relator apresentou um substitutivo que insere as medidas no Código Penal . O projeto original cria uma lei autônoma. “Essa abordagem evita a criação de um regime administrativo paralelo”, disse Josenildo. Ele destacou a importância da aprovação do projeto.

“A subtração de bens usados no serviço público ultrapassa a esfera patrimonial das empresas ou mesma do erário, ocasionando danos que podem ser substanciais à população”, afirmou.

Próximos passos
 O projeto vai ser analisado agora, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Projeto autoriza presos a prestar serviço em abrigos de proteção a animais
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova medidas para tornar centros comerciais mais acessíveis
Marina Ramos / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que reduz custos de desativação de instalações petrolíferas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
15°
Tempo nublado Máxima: 16° - Mínima: 12°
15°

Sensação

0.66 km/h

Vento

99%

Umidade

Sicoob
Fitness
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Mercado do povo
APPATA
Raffaelli
Tarzan
Sala
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Unimed
Ipiranga
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Seco
Ponto Grill
Lazzaretti
Meganet
Agro Niederle
Império
APPATA
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mecânica Jaime
Império
Sicoob
Lazzaretti
Sala
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ponto Grill
Meganet
Fitness
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Seu Manoel
Tarzan
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Miraguaí - RS
Intervenção na ERS-330 facilita embarque e desembarque escolar
F&J Santos
APPATA
Fitness
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Seco
Império
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Raffaelli
Agro Niederle
Sicredi
Ipiranga
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Tarzan
Últimas notícias
Há 59 minutos Monitoramento de biomas ajuda a resolver questões comerciais, dizem debatedores
Há 59 minutos MP que dá acesso a tratamentos contribui para a saúde da população, diz Padilha
Há 59 minutos Monitoramento ajuda a resolver questões comerciais internacionais, dizem debatedores
Há 59 minutos Projeto autoriza presos a prestar serviço em abrigos de proteção a animais
Há 59 minutos Comissão aprova penas mais rígidas para comércio ilegal de materiais usados em serviços públicos
Ponto Grill
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado do povo
Unimed
Seco
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ipiranga
F&J Santos
Sicoob
Império
Tarzan
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Mais lidas
1
Há 6 dias Lula recebe ministros do STF em jantar após sanção dos EUA Encontro marca apoio a Moraes, alvo de sanção de Trump
2
Há 3 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 5 dias Saúde anuncia R$ 200 milhões para acelerar fila de cirurgias no Rio
4
Há 5 dias Em ato pró-soberania, manifestantes queimam bandeira e boneco de Trump
5
Há 5 dias 61 socos: caso no RN retrata escalada da violência contra mulheres
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seco
Império
Sicredi
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Meganet
Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
Unimed
Sala
Agro Niederle
APPATA
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Raffaelli
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Lazzaretti
Seco
Mercado do povo
Tarzan
Mecânica Jaime
Império
F&J Santos
Sicredi
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
Fitness
APPATA
Sala
Agro Niederle
Sicoob
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados