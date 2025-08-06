WhatsApp

Observatório da Mulher lança curso on-line sobre violência política nos meios digitais

Objetivo é orientar mulheres em posição de poder e suas assessorias para lidar com ataques políticos digitais

06/08/2025 22h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

O Observatório Nacional da Mulher na Política (ONMP) vai promover neste mês um curso on-line sobre violência política de gênero e raça nos meios digitais, em parceria com o Centro de Formação da Câmara dos Deputados (Cefor) e o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS Rio).

A coordenadora do observatório, deputada Iza Arruda (MDB-PE), participará nesta quinta-feira (7) de uma live de lançamento do curso, às 19 horas, junto com representantes das instituições parceiras na organização do curso.

A formação é destinada a mulheres que ocupam espaços de poder e que tenham sido vítimas de violência política nos meios digitais, como parlamentares, prefeitas, governadoras, assessoras, ativistas e jornalistas. Pessoas que se interessam pelo tema e que apoiam essas lideranças femininas no enfrentamento dos ataques também podem participar.

Identificar e monitorar ataques on-line, coletar e preservar as provas de forma sistemática e adequada, montar um caso judicial e acolher e orientar as vítimas para o acesso à Justiça são algumas das ações que as participantes poderão aprender no curso.

Com vagas limitadas, o curso terá duas aulas síncronas on-line, nos dias 21 e 28 de agosto, às 19 horas. As demais aulas, compostas por vídeos e material de apoio, serão assíncronas e poderão ser assistidas pelos alunos até o dia 5 de outubro de 2025. Para obter o certificado, o aluno precisará responder a uma avaliação ao final do curso.

Como se inscrever
As inscrições podem ser feitas no link https://forms.gle/ZRpk95UdupWda6Ef6 . As 100 vagas da primeira turma serão preenchidas de acordo com a ordem das inscrições.

Mais informações podem ser obtidas pelo endereço eletrônico: [email protected]

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados