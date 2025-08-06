WhatsApp

Câmara

Sessão do Plenário da Câmara será realizada a partir das 20h30

Durante reunião entre o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líderes partidários ficou decidido que a sessão do Plenário ocorrerá ...

06/08/2025 23h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Mahalhaes/Câmara dos Deputados
Kayo Mahalhaes/Câmara dos Deputados

Durante reunião entre o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líderes partidários ficou decidido que a sessão do Plenário ocorrerá ainda hoje, a partir das 20h30, de forma presencial.

O Plenário está ocupado desde ontem por deputados da oposição, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vinte e cinco parlamentares, inclusive da oposição, participaram da reunião do Colégio de Líderes, na Residência Oficial da presidência da Câmara.

De acordo com o líder do PT, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), houve consenso entre os líderes de que era preciso retomar o espaço da cadeira do presidente da Câmara. “Não dá para achar isso normal, de querer parar a atividade parlamentar à força. Foi uma chantagem. É preciso reestabelecer o trabalho legislativo”, disse.

O deputado Alencar Santana (PT-SP), vice-líder do governo, afirmou que a decisão do Colégio de Líderes foi uma resposta de grandeza e respeito à Câmara. “Não dá para ter qualquer tipo de ameaça ao Parlamento”, disse.

