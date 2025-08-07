WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Seu Manoel
Mercado do povo
F&J Santos
Império
Ipiranga
Seco
Sala
Folha Popular
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicredi
Fitness
Tarzan
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Raffaelli
Niederle
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Câmara

Comissão aprova projeto que permite organizações sociais no atendimento a pessoas com deficiência

Proposta continua sendo analisada na Câmara dos Deputados

07/08/2025 12h19
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5924/23, que permite que organizações sociais (OS) atuem no atendimento especializado a pessoas com deficiência.

Atualmente, essas entidades, que prestam serviços públicos em nome do Estado, estão restritas às áreas de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, preservação ambiental, cultura e saúde.

O projeto, de autoria do deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), recebeu parecer favorável do relator, deputado Bruno Farias (Avante-MG).

Segundo Farias, a proposta fortalece a rede de apoio a pessoas com deficiência. Dados de 2023 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Brasil tem cerca de 18,6 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 8,9% da população.

“Trata-se de medida que poderá ampliar o alcance das políticas públicas, assegurando serviços de maior qualidade e adequados às necessidades específicas das pessoas com deficiência”, disse Farias.

Aprimoramento
 O projeto também busca aprimorar a qualificação e a gestão das organizações sociais, exigindo maior transparência nos contratos com o poder público. Entre outros pontos, ele determina que o processo de qualificação das entidades deve ser público, objetivo e impessoal.

Criadas pela Lei 9.637/98 , as organizações sociais prestam serviços em nome do Estado. Para isso, elas recebem uma qualificação prévia, após cumprir requisitos previstos na lei. Pela prestação do serviço, têm direito a uma remuneração pactuada.

Próximos passos
 O projeto vai ser analisado ainda, em caráter conclusivo, nas comissões de Administração e Serviço Público; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Parlamentares da América Latina e do Caribe preparam carta com propostas para a Conferência do Clima
Mário Agra / Câmara dos Deputados Comissão da Câmara deve propor atualização da Lei dos Portos ainda neste ano
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Relator diz que ficou nítida a negligência da Voepass; ouça a entrevista
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
14°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
14°

Sensação

0.43 km/h

Vento

99%

Umidade

Rádio Municipal
Fitness
Sala
Meganet
Tarzan
Sicredi
Seco
Seu Manoel
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
Unimed
Império
Agro Niederle
Mercado Balestrin
F&J Santos
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ponto Grill
F&J Santos
Tarzan
Raffaelli
Meganet
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sicoob
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado do povo
Rádio Municipal
Império
Unimed
APPATA
Sicoob
Ipiranga
Sala
Agro Niederle
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Miraguaí - RS
Intervenção na ERS-330 facilita embarque e desembarque escolar
Fitness
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Ipiranga
Sicredi
Ponto Grill
Seco
Tarzan
Sala
Agro Niederle
Império
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Unimed
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Rádio Municipal
Raffaelli
Últimas notícias
Há 1 hora Parlamentares da América Latina e do Caribe preparam carta com propostas para a Conferência do Clima
Há 1 hora Comissão da Câmara deve propor atualização da Lei dos Portos ainda neste ano
Há 1 hora Senado ratifica acordo de cooperação militar entre Brasil e Barein
Há 1 hora Relator diz que ficou nítida a negligência da Voepass; ouça a entrevista
Há 2 horas Violência contra a mulher terá hoje Cristo Redentor iluminado de lilás
Unimed
Mercado Balestrin
Sicoob
Seu Manoel
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Meganet
Lazzaretti
Mercado do povo
Tarzan
Sicredi
Império
Agro Niederle
F&J Santos
Seco
Raffaelli
Fitness
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
Sala
Mais lidas
1
Há 7 dias Lula recebe ministros do STF em jantar após sanção dos EUA Encontro marca apoio a Moraes, alvo de sanção de Trump
2
Há 4 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 6 dias Saúde anuncia R$ 200 milhões para acelerar fila de cirurgias no Rio
4
Há 6 dias Em ato pró-soberania, manifestantes queimam bandeira e boneco de Trump
5
Há 5 dias 61 socos: caso no RN retrata escalada da violência contra mulheres
Mecânica Jaime
Fitness
Agro Niederle
Sicredi
Sala
Meganet
Unimed
APPATA
Ponto Grill
Raffaelli
Império
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seco
Rádio Municipal
Ipiranga
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sicoob
Império
Meganet
Tarzan
Raffaelli
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicredi
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
APPATA
F&J Santos
Mercado do povo
Fitness
Seco
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados