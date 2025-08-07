Violência contra a mulher terá hoje Cristo Redentor iluminado de lilás

O Cristo Redentor, no Rio, recebe a iluminação lilás, na noite desta quinta-feira (7), em ato simbólico que integra a campanha Agosto Lilás .

A ação simboliza a necessidade da conscientização sobre a violência contra a mulher, uma realidade que tem levado mulheres e meninas a vítimas de agressões violentas que levam até a feminicídios.

O evento ocorre, a partir das 20h, e conta com a participação da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha, Secretaria de Estado da Mulher e do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor.



Rio de Janeiro

Os números da violência contra a mulher no Rio de Janeiro, conforme o Observatório Judicial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, banco de dados do Poder Judiciário fluminense, que reúne números estatísticos referentes aos processos judiciais em trâmite no estado, mostram que nos últimos 12 meses (de julho de 2024 a junho de 2025) a lesão corporal foi o assunto mais cadastrado nas ações penais de competência de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, totalizando 6.487 casos.

Feminicídios

O Observatório também reúne dados sobre casos de feminicídios no Rio de Janeiro. Eles indicam que, no mesmo período, foram registrados 125 novos casos de feminicídio, além de 67 tentativas.

Dados do Brasil

De acordo com os números do Mapa da Segurança Pública de 2025 , no ano passado foram registrados, no país, 1.459 casos de feminicídio, aumento de 0,69% em relação a 2023, com 1 1.449.

“Em média, cerca de quatro mulheres foram assassinadas por dia em 2024 em razão do Gênero, em contextos de violência doméstica, familiar, ou por menosprezo e Discriminação relacionados à condição do sexo feminino”, informa o levantamento.

