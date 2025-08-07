WhatsApp

Relator diz que ficou nítida a negligência da Voepass; ouça a entrevista

Relatório da comissão externa da Câmara sobre o acidente aéreo deverá ser votado na próxima semana

07/08/2025 13h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O relator da comissão externa que acompanha na Câmara dos Deputados os desdobramentos do acidente com um avião da Voepass, deputado Padovani (União-PR), disse que houve negligência da empresa na condução de suas atividades. Em entrevista à Rádio Câmara , ele afirmou que, embora a comissão não tivesse como função investigar o caso, ficou nítida a negligência da Voepass.

A votação do relatório está prevista para a semana que vem . Padovani disse que irá recomendar a aprovação de dois projetos de lei. Um para criar um comitê de cooperação entre instituições públicas e privadas e o outro para tornar mais rigorosa a fiscalização de empresas aéreas em recuperação judicial, como era o caso da Voepass.

Ocorrida há um ano, a queda do avião matou 62 pessoas. A aeronave seguia de Cascavel (PR) até Guarulhos (SP), mas, já próxima ao destino, caiu em parafuso no quintal de uma residência.

