Instalada comissão temporária para tratar de relações econômicas com os EUA

Presidente da Comissão Temporária Externa para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) instalou e realizou a primeira reunião oficial do colegiado nesta quinta-feira (7). A senadora Tereza Cristina (PP-MS) foi designada relatora dos trabalhos.

A comissão temporária, aprovada em Plenário em 15 de julho, teve como primeira ação o envio de missão oficial em Washington, capital norte-americana, entre os dias 28 a 30 de julho . Os oito senadores do colegiado lá estiveram para abrir diálogo e buscar caminhos em prol de negociações que resultassem na redução e no adiamento da tarifa de 50% a ser imposta pelo governo norte-americano a alguns produtos brasileiros.

Os senadores trabalharam para promover o intercâmbio de informações e fortalecer o diálogo institucional com autoridades — entre eles congressistas norte-americanos — e organismos internacionais sob a relação política-econômica entre Brasil e Estados Unidos.

— A participação do Senado por meio dessa comissão reveste-se de fundamental importância na busca de uma política externa alinhada aos interesses nacionais. Dessa forma, encontra-se oficialmente instalada a referida comissão — declarou Nelsinho.

Tarifaço

Desde quarta-feira (6), passou a vigorar a tarifa de 50% imposta pelo governo norte-americano a cerca de 95 categorias de produtos brasileiros, algo em torno de 3,8 mil itens específicos. Inicialmente, cerca de 700 produtos nacionais foram excluídos da lista dos supertarifados.

Dessa forma, o tarifaço não está sendo imposto a produtos como petróleo e outros produtos energéticos, minérios de ferro, suco de laranja, polpa de madeira e celulose, aviões e peças para aeronaves.

O senador salientou que esse é um assunto que ainda perdurará por algum tempo e que será sentido na economia dos dois países. A comissão tem o prazo de 60 dias para manter interlocuções que ajudem a resolver o impasse entre os dois governos.

— As tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos aos produtos comercializados pelo Brasil têm gerado efeitos adversos para o país, afetando diretamente a competitividade das nossas exportações, especialmente em setores centrais da economia brasileira (...) Agora abriremos as discussões e encaminhamentos dos próximos passos para que essa missão cumpra o seu papel — afirmou Nelsinho.

Também compõem a comissão os senadores Carlos Viana (Podemos-MG), Jaques Wagner (PT-BA), Rogério Carvalho (PT-SE), Esperidião Amin (PP-SC), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Fernando Farias (MDB-AL).