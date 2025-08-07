IMA atua para mitigar danos ao meio ambiente após acidente com derramamento de combustível em Presidente Nereu

Foto: divulgação IMA

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) atuou para o levantamento e a mitigação dos danos ambientais causados pelo derramamento de combustível decorrente de acidente de trânsito ocorrido em Presidente Nereu, no Vale do Itajaí, na última terça-feira, 5. Conforme o coordenador regional do Meio Ambiente de Rio do Sul, Francisco Goetten de Lima, as equipes locais colaboraram para a instalação de uma contenção que evitou que o combustível chegasse até o rio próximo.

O vazamento de combustível ocorreu após o tombamento de um caminhão carregado com gasolina e óleo diesel às margens da SC-110. Segundo Goetten de Lima, o combustível atingiu a vegetação próxima e chegou a um pequeno córrego. Diante disso, as equipes do IMA, da Polícia Militar Ambiental, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Prefeitura de Presidente Nereu, em conjunto com técnico ambiental contratado pela empresa responsável pelo transporte, instalaram um barramento.

A medida foi necessária e demandou rapidez das equipes para evitar a contaminação da água de um rio próximo, o qual é, inclusive, utilizado para o abastecimento urbano. O coordenador explica que, agora, as equipes do IMA trabalham para verificar a regularidade do transporte, avaliar os danos ambientais e acompanhar a implementação de medidas definitivas de limpeza e recuperação da área, as quais devem ser realizadas pela empresa responsável pelo transporte do combustível.

A autuação pelos danos ambientais depende de levantamentos técnicos ainda em curso. O IMA é responsável pelo licenciamento ambiental e fiscalização do transporte de produtos perigosos em Santa Catarina. O Instituto atua de forma descentralizada, em todas as regiões, e prontamente disponibiliza profissionais especializados para o atendimento, levantamento e mitigação de danos.

Foto: Reprodução/Secom SC

O acidente

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caminhão Mercedes-Benz Atego, conduzido por um homem de 33 anos, perdeu o controle da direção, colidiu em um barranco e tombou. O motorista do caminhão foi encaminhado com escoriações leves ao hospital de Ibirama pelos bombeiros voluntários.