WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Império
Niederle
Sicredi
Mercado do povo
Seco
Tarzan
Unimed
Meganet
APPATA
Ponto Grill
Sala
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Mercado Balestrin
Câmara

Comissão aprova projeto que prevê playground para crianças ao lado de academias públicas

A Câmara dos Deputados conitinua discutindo a proposta

07/08/2025 16h43
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei estabelecendo que a instalação de novos equipamentos de ginástica em espaços públicos deverá ser acompanhada de espaços de brinquedos para crianças ( playgrounds ).

O Projeto de Lei 6136/19 , do deputado Charles Fernandes (PSD-BA), foi aprovado com parecer favorável da relatora, deputada Lêda Borges (PSDB-GO).

Vínculos comunitários
De acordo com Lêda, a medida fortalece os vínculos comunitários. “Ao combinar academias e playgrounds , cria-se um ambiente intergeracional, onde adultos, idosos e crianças compartilham o espaço urbano em convivência harmônica”, explicou.

Ela apresentou um texto substitutivo que inclui a regra no Estatuto da Cidade . O texto original cria uma lei autônoma. A mudança, segunda Borges, assegura a uniformidade dos princípios urbanísticos em todo o país.

Próximos passos
 O projeto vai ser analisado agora, em caráter conclusivo, nas comissões de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Projeto prevê conscientização de jovens atletas sobre limites da carreira
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova exigência de planejamento para repasse de recursos federais a obras de saneamento
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova possibilidade de proibir agressor de mulher de entrar em estádio
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
14°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
14°

Sensação

1.95 km/h

Vento

99%

Umidade

Império
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
Ponto Grill
APPATA
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado do povo
Seco
Sicredi
Ipiranga
Sala
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
Seu Manoel
Raffaelli
Rádio Municipal
APPATA
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicoob
Sicredi
Mercado do povo
F&J Santos
Mercado Balestrin
Unimed
Ponto Grill
Fitness
Império
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
Mecânica Jaime
Meganet
Agro Niederle
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Miraguaí - RS
Intervenção na ERS-330 facilita embarque e desembarque escolar
Império
Ipiranga
APPATA
Raffaelli
Sala
Meganet
Mercado Balestrin
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicredi
Seco
Ponto Grill
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Últimas notícias
Há 1 hora Projeto prevê conscientização de jovens atletas sobre limites da carreira
Há 1 hora Comenda Santa Dulce dos Pobres será entregue a sete agraciados
Há 1 hora Comissão aprova exigência de planejamento para repasse de recursos federais a obras de saneamento
Há 1 hora CDH examina sugestão que protege dubladores contra a concorrência com a IA
Há 1 hora Senado vota 22 indicados para tribunais, agências e conselhos
Agro Niederle
Seu Manoel
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Mercado do povo
Seco
Unimed
APPATA
Ponto Grill
Sicredi
Império
Sala
Mecânica Jaime
Tarzan
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado Balestrin
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 7 dias Lula recebe ministros do STF em jantar após sanção dos EUA Encontro marca apoio a Moraes, alvo de sanção de Trump
2
Há 4 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 3 dias Moraes diz que Bolsonaro ignora e desrespeita o Supremo
4
Há 2 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base
5
Há 6 dias Saúde anuncia R$ 200 milhões para acelerar fila de cirurgias no Rio
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Seco
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Seu Manoel
Agro Niederle
Sala
Ipiranga
Ipiranga
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Império
Fitness
Sicredi
Meganet
Tarzan
Unimed
Sala
Seu Manoel
Ipiranga
APPATA
Sicredi
Fitness
F&J Santos
Mercado Balestrin
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seco
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicoob
Império
Meganet
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados