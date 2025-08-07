WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Ipiranga
Tarzan
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sala
Império
Seco
Raffaelli
Folha Popular
Mercado do povo
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Senado Federal

Senado celebra o Dia do Produtor Rural em sessão especial

O Senado promove na segunda-feira (11) uma sessão especial para celebrar o Dia do Produtor Rural. O evento será realizado no Plenário da Casa a par...

07/08/2025 17h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A homenagem acontece a pedido do senador Izalci Lucas - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
A homenagem acontece a pedido do senador Izalci Lucas - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Senado promove na segunda-feira (11) uma sessão especial para celebrar o Dia do Produtor Rural. O evento será realizado no Plenário da Casa a partir das 10h.

Embora a data oficial dessa comemoração seja 28 de julho, a solenidade foi agendada para agosto devido ao calendário legislativo.

A sessão especial acontece a pedido do senador Izalci Lucas (PL-DF). No requerimento em que solicita a homenagem ( RQS 1.004/2024 ), ele destaca o papel essencial dos produtores rurais para o desenvolvimento do país.

“Essa data é um reconhecimento ao trabalho incansável de homens e mulheres que dedicam suas vidas à agricultura, produzindo alimentos e outros produtos essenciais para o sustento da nossa população”, afirma o senador.

A agropecuária é responsável por aproximadamente 24% do Produto Interno Bruto (PIB) e é responsável por mais de 40% das exportações brasileiras. Além do impacto econômico, o setor é fundamental para a segurança alimentar do país.

“A sessão especial tem o objetivo de reconhecer a importância dos produtores rurais, destacando suas contribuições para o desenvolvimento nacional”, acrescenta Izalci.

Camily Oliveira, sob supervisão de Rodrigo Baptista.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O diploma é entregue a pessoas ou empresas que prestaram relevantes serviços na assistência à saúde - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Comenda Santa Dulce dos Pobres será entregue a sete agraciados
Ideia para defender profissionais de dublagem foi recebida pelo portal e-Cidadania e superou 20 mil apoios - Foto: Prefeitura de Piracicaba CDH examina sugestão que protege dubladores contra a concorrência com a IA
Os indicados passarão por sabatinas nas comissões antes de os nomes serão votados no Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Senado vota 22 indicados para tribunais, agências e conselhos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
14°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
14°

Sensação

1.95 km/h

Vento

99%

Umidade

APPATA
F&J Santos
Meganet
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Unimed
Rádio Municipal
Sala
Tarzan
Sicredi
Sicoob
Raffaelli
Seco
Ponto Grill
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Império
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Fitness
Mercado do povo
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
Unimed
Sicredi
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Império
Tarzan
Lazzaretti
Ipiranga
Sala
APPATA
Raffaelli
Sicoob
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Miraguaí - RS
Intervenção na ERS-330 facilita embarque e desembarque escolar
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
Seu Manoel
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
APPATA
F&J Santos
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seco
Fitness
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Sicoob
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 1 hora Projeto prevê conscientização de jovens atletas sobre limites da carreira
Há 1 hora Comenda Santa Dulce dos Pobres será entregue a sete agraciados
Há 1 hora Comissão aprova exigência de planejamento para repasse de recursos federais a obras de saneamento
Há 1 hora CDH examina sugestão que protege dubladores contra a concorrência com a IA
Há 1 hora Senado vota 22 indicados para tribunais, agências e conselhos
Meganet
Unimed
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seco
Império
Lazzaretti
F&J Santos
Sicredi
Sala
Mercado do povo
Agro Niederle
Fitness
Tarzan
Ponto Grill
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicoob
Mais lidas
1
Há 7 dias Lula recebe ministros do STF em jantar após sanção dos EUA Encontro marca apoio a Moraes, alvo de sanção de Trump
2
Há 4 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 3 dias Moraes diz que Bolsonaro ignora e desrespeita o Supremo
4
Há 2 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base
5
Há 6 dias Saúde anuncia R$ 200 milhões para acelerar fila de cirurgias no Rio
Agro Niederle
F&J Santos
Ipiranga
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicredi
Tarzan
Mercado Balestrin
Fitness
Ponto Grill
Meganet
Unimed
Seco
Hospital Santo Antonio
Sala
Império
Mecânica Jaime
Ipiranga
Raffaelli
Rádio Municipal
APPATA
Sala
Mercado Balestrin
Império
Unimed
Fitness
F&J Santos
Seco
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
Meganet
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados