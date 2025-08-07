WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Mercado do povo
Raffaelli
Fitness
Seu Manoel
Ponto Grill
Rádio Municipal
Lazzaretti
APPATA
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sala
Meganet
Folha Popular
Império
Niederle
Seco
F&J Santos
Unimed
Sicoob
Câmara

Especialistas divergem sobre viabilidade de indicador para investimentos na educação

Audiência debateu o Custo Aluno-Qualidade, o CAC, e sua regulamentação

07/08/2025 19h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debateu nesta quinta-feira (7) a regulamentação do Custo Aluno-Qualidade (CAQ), indicador incluído na Constituição ( EC 108/20 ). O CAC busca padrões de qualidade na educação básica e estabelece um investimento mínimo por aluno para que as escolas possam oferecer infraestrutura para um ensino de qualidade. A regulamentação do mecanismo está em debate em razão do Projeto de Lei Complementar 235/19 , que estabelece o Sistema Nacional de Educação.

A proposta está pronta para votação em Plenário. Enquanto não é votada, comissões promovem audiências públicas sobre o tema, a exemplo da Comissão de Educação, que, a pedido da deputada Adriana Ventura (Novo-SP), debateu a eficácia do CAQ como instrumento de melhoria na educação básica.

A coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Alessandra Pellanda, defende que, para haver condições de educação de qualidade, são necessários insumos mínimos. Entre eles, recursos humanos, infraestrutura, material didático, alimentação, transporte, conservação da escola e formação dos professores.

“Somente o custo aluno-qualidade não garante o aprendizado. Quem rebate o custo aluno-qualidade falando sobre isso não entendeu o conceito de custo aluno-qualidade. São requisitos mínimos, porém insuficientes para garantir a aprendizagem. A aprendizagem vai passar por questões subjetivas como currículo, a formação dos profissionais, como as questões que estão atravessando socialmente aquela escola, mas ele precisa desses insumos para que a escola possa funcionar”, disse.

Segundo Alessandra Pellanda, os tribunais de contas entendem que o CAQ traz parâmetros para fiscalização e controle dos recursos para a educação.

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Eficácia do conceito Custo Aluno-Qualidade (CAQ) na educação básica. Representante da Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas, Kleber Castro.
Kleber Castro: CAQ desconsidera a diversidade e contexto locais

Municípios
Representante da Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas no debate, Kleber Castro discordou do uso do CAQ como indicador. Para ele, além de complexa, a aplicação do CAQ é um desafio aos municípios porque pode trazer insegurança jurídica, impacto financeiro e fiscal, restrições gerenciais e operacionais, além de desconsiderar a diversidade e contexto locais. Ele acrescenta que há um elevado risco de se criar despesa obrigatória para os entes, em choque com o limite de despesa com pessoal.

O presidente do Instituto IDados, João Batista Oliveira, afirma que a metodologia do CAQ baseada em insumos é uma falha grave.

“Isso é uma falha grave. Na educação a gente sabe que a relação entre insumos e resultados existe. Os insumos são uma causa necessária, mas não são uma causa suficiente. E a avaliação de custo e variações regionais do Brasil impedem uma análise mais objetiva para desenvolver um indicador que seria confiável quando ele tem foco exclusivamente em insumos”, observou Oliveira. “Ou seja, essa proposta de vinculação é insustentável e a proposta específica do CAQ é inviável", completou.

Eficácia
Relatora da Subcomissão Permanente para Tratar do Sistema Nacional de Educação, na Comissão de Educação, a deputada Adriana Ventura afirma que o objetivo da audiência pública foi avaliar se o CAQ, como formulado, é eficaz e financeiramente viável para induzir melhorias na aprendizagem.

“Como é que a gente pode estipular um custo aluno-qualidade nacional, com realidades tão distintas? Fica a mesma coisa que estipular um piso nacional, como se a realidade de São Paulo e de Santa Catarina fosse igual à do Amazonas. São coisas que é preciso ponderar para não tornar nossas políticas inócuas e sem sentido”, disse.

O projeto que estabelece o Sistema Nacional de Educação e prevê o uso do CAQ como parâmetro é relatado na Câmara pelo deputado Rafael Brito (MDB-AL).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Motta diz que a pauta de votações do Plenário da Câmara continuará sendo definida pelos líderes
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que garante doula e tradutor de Libras em maternidades
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto para obrigar empresa a informar sobre pessoas desaparecidas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
14°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
14°

Sensação

2.61 km/h

Vento

97%

Umidade

Tarzan
APPATA
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Império
Ponto Grill
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sala
Seu Manoel
F&J Santos
Seco
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Fitness
Meganet
Sicoob
Ipiranga
Sicoob
Sala
Império
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Agro Niederle
APPATA
Meganet
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado do povo
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Miraguaí - RS
Intervenção na ERS-330 facilita embarque e desembarque escolar
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
Sicredi
Meganet
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Tarzan
Império
Mecânica Jaime
Sala
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seco
Últimas notícias
Há 1 hora Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões
Há 1 hora Marcha das Mulheres Indígenas defende luta contra a violência
Há 1 hora PGR recorre para limitar alcance de ampliação do foro privilegiado
Há 1 hora Plano de contingência ao tarifaço deve sair até terça, diz Alckmin
Há 1 hora Motta diz que a pauta de votações do Plenário da Câmara continuará sendo definida pelos líderes
Agro Niederle
Tarzan
Fitness
Raffaelli
Sala
F&J Santos
Seco
Unimed
Seu Manoel
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
Mercado do povo
APPATA
Ponto Grill
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base Esportes
2
Há 4 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 3 dias Moraes diz que Bolsonaro ignora e desrespeita o Supremo
4
Há 3 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
5
Há 6 dias Saúde anuncia R$ 200 milhões para acelerar fila de cirurgias no Rio
Tarzan
APPATA
Sala
Seu Manoel
F&J Santos
Unimed
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
Rádio Municipal
Império
Seco
Sicoob
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado do povo
Ponto Grill
Seco
Meganet
Sicredi
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Unimed
Ipiranga
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sala
Tarzan
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados