WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
APPATA
F&J Santos
Meganet
Seu Manoel
Fitness
Niederle
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado do povo
Império
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Raffaelli
Unimed
Mercado Balestrin
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Seco
Direitos Humanos

Ligue 180 recebe 86 mil denúncias de violência contra mulher até julho

Perfil mais comum de agressores é de parceiro ou ex-parceiro da vítima

07/08/2025 22h08
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 registrou 86.025 denúncias de violência contra mulheres de janeiro a 31 de julho de 2025. Este tipo de atendimento aparece em terceiro lugar entre os 594.118 registrados pelos cerca de 300 atendentes da central no período.

Os pedidos de informação lideram os atendimentos no serviço gratuito coordenado pelo Ministério das Mulheres. Ao receber a ligação, a central faz o registro e encaminha as denúncias de violência aos órgãos competentes nos estados, no Distrito Federal e nos municípios e, também orienta sobre direitos das mulheres, leis e serviços especializados da rede de atendimento.

Nesta quinta-feira (7), o Ministério das Mulheres lançou o Painel de Dados do Ligue 180 , de acesso público, com informações detalhadas sobre os tipos de violência, perfil das vítimas e agressores e o contexto das denúncias.

O lançamento da ferramenta em 7 de agosto marca os 19 anos da sanção da Lei Maria da Penha ( 11.340/2006 ) e integra a campanha Agosto Lilás . A mobilização deste ano tem o tema Não deixe chegar ao fim da linha. Ligue 180 .

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Dados acessíveis

Em um café da manhã com jornalistas, em Brasília, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destacou a importância de ter estatísticas baseadas em evidências para fazer o enfrentamento à violência contra mulheres. “Seja nos feminicídios ou em qualquer tipo de violência, a gente precisa entender melhor, estudar melhor, analisar e ter estratégias efetivas para mudar esse comportamento.”

Desde o segundo semestre de 2024, a plataforma interativa reúne e organiza informações sobre os atendimentos realizados pela central pelos diferentes canais de atendimento: ligação telefônica para o número 180, e-mail [[email protected]], WhatsApp, no número (61) 9610-0180 e videochamada em Língua Brasileira de Sinais (Libras) para pessoas com surdez.

A coordenadora-Geral da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 do ministério, Ellen dos Santos Costa, indica que os dados são inéditos e servem para retratar a violência de gênero no país.

“É função do Ligue 180 preparar relatórios analíticos e uma base de dados para fortalecimento das políticas e direcionamento do orçamento de forma efetiva para a gente fomentar essas políticas mais eficazes, mais focadas e mais territorializadas, de acordo com as dinâmicas das violências que a gente vem identificando” .

Violência em números

Os dados do Ligue 180 de janeiro a julho de 2025 revelam que a maior parte das mulheres vítimas de violências é heterossexual, com 49.674 denúncias (57,7%); e negra, com 38.068 denúncias (44,3%).

Em 40.933 casos (47,58%), o suspeito era parceiro ou ex-parceiro da mulher vítima. Ainda foram ainda registrados, no período, 4.588 casos (5,3%) de violência cometida por vizinhos, 9.883 mantinham outros tipos de relação com a vítima e em outras 7.589 (8,8%) ocorrências, o vínculo não foi declarado.

Em relação às pessoas apontadas como agressores, a maioria dos identificados nas denúncias são heterossexuais (42.320 suspeitos, o que corresponde a 49,2%) e pessoas negras (35.586 41,4%), seguidas por 27.587 denúncias (32%) com suspeitos de praticar a agressão classificados como pessoas brancas. O Ministério das Mulheres evidencia o impacto da violência de gênero agravado pela questão racial.

Sobre o tipo de violência, entre as principais relatadas no contexto de violência doméstica e familiar e relações íntimas de afeto, destacam-se 35.665 casos de violência física (41,4%); 24.021 de violência psicológica (27,9%) e 3.085 de violência sexual (3,6%).

Fora do alcance da lei Maria da Penha, a central também registrou 9.866 casos de violência psicológica em outros contextos e 4.566 denúncias de outras formas de violência.

Quando o filtro do painel é para o cenário da violência, a maioria das denúncias são de ocorrências dentro da residência da vítima, com 35.063 registros (40,7%). Outros 24.238 casos (28,2%) foram em domicílios compartilhados entre a vítima e o suspeito. Há também registro de 4.722 denúncias (5,5%) de violência cometida na casa do suspeito.

De acordo com o Painel de Dados do Ligue 180, muitas mulheres convivem com a violência por longos períodos antes de buscar ajuda. Entre as denúncias recebidas, 21,9% (18.871) são referentes a violências iniciadas há mais de um ano; em 9% das denúncias (7.715) as violências começaram há mais de cinco anos. Em 8,6% (7.442), tiveram início há mais de dez anos.

Para o Ministério das Mulheres, é preciso ampliar as políticas de prevenção, proteção e acesso rápido à rede de apoio às vítimas de violências de gênero.

“A gente tem um foco muito importante na transparência e na inteligência desses dados. Esse painel, hoje, permite que a gente repasse essa informação para a população, sociedade civil, a todos os governos estaduais, municipais, gestores públicos, quem trabalha diretamente na rede para poder entender como é ter esse retrato dessa violência no país inteiro”, diz a coordenadora-Geral do Ligue 180, Ellen dos Santos Costa.

Rede de atendimento

O Ministério das Mulheres também disponibilizou para consulta o Painel da Rede de Atendimento à Mulher com o mapa de serviços públicos disponíveis ao público, como as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams) da Polícia Civil dos estados; juizados e promotorias especiais de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, abrigos de mulheres vítimas de agressão e demais serviços.

Pacto federativo

A ministra Márcia Lopes relata que o governo federal tem trabalhado para que todas as unidades da federação assinem o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios para, entre outros objetivos, estabelecer o fluxo de encaminhamento e tratamento das denúncias de violência contra as mulheres e meninas recebidas pelos canais de atendimento do Ligue 180.

Atualmente, apenas 14 estados têm acordos de cooperação técnica firmados para prevenir todas as formas de discriminação, misoginia e violência de gênero.

A gestora federal da pasta das mulheres reforça a necessidade de governadores e prefeitos criarem órgãos públicos voltados à garantia de direitos e a políticas de proteção das mulheres.

“Temos buscado incentivar os estados a criarem as suas secretarias estaduais, quem ainda não têm. E mesmo nos municípios menores, ou seja, um setor, uma coordenação, um órgão que trate da gestão da política de mulheres. Assim, ela se posiciona nessa perspectiva de articular os outros setores. Se você não está todo dia olhando, você não tem noção do que é de fato a concretude da realidade. Se a gente não conversar com as mulheres, menos ainda”, resume a ministra.

Serviço - Ligue 180

A ligação para o Ligue 180 é gratuita e mantém o sigilo de quem busca o serviço para pedir informações ou fazer denúncias.

A central funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana para acolhimento, orientação e registro de denúncias, destinado às mulheres em situação de violência.

É possível fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil. No caso de mulheres que estejam no exterior, o serviço pode ser acessado via chat no WhatsApp, (61) 9610-0180. O serviço realiza atendimento em quatro línguas (português, inglês, espanhol e Libras),

Em casos de emergência, a orientação do ministério é acionar a Polícia Militar local, por meio do número 190.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil Brasil institui política nacional com foco na primeira infância
© Fernando Frazão/Agência Brasil Violência contra a mulher terá hoje Cristo Redentor iluminado de lilás
© Valter Campanato/Agência Brasil Conferência de Mulheres indígenas define 50 propostas de políticas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
14°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
14°

Sensação

2.61 km/h

Vento

97%

Umidade

Sicoob
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Raffaelli
APPATA
Ipiranga
Mercado do povo
Unimed
Meganet
Sicredi
Tarzan
Sala
Fitness
Seco
Império
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Lazzaretti
Seu Manoel
Lazzaretti
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
APPATA
Raffaelli
Sala
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Tarzan
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
Fitness
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Miraguaí - RS
Intervenção na ERS-330 facilita embarque e desembarque escolar
Fitness
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicredi
Mecânica Jaime
Sicoob
Seco
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sala
APPATA
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Raffaelli
Meganet
Ponto Grill
Império
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 1 hora Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões
Há 1 hora Marcha das Mulheres Indígenas defende luta contra a violência
Há 1 hora PGR recorre para limitar alcance de ampliação do foro privilegiado
Há 1 hora Plano de contingência ao tarifaço deve sair até terça, diz Alckmin
Há 1 hora Motta diz que a pauta de votações do Plenário da Câmara continuará sendo definida pelos líderes
Sicredi
Fitness
Lazzaretti
Unimed
Tarzan
Império
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Raffaelli
Meganet
Sala
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ponto Grill
Seco
Ipiranga
APPATA
Sicoob
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 3 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base Esportes
2
Há 4 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 3 dias Moraes diz que Bolsonaro ignora e desrespeita o Supremo
4
Há 3 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
5
Há 6 dias Saúde anuncia R$ 200 milhões para acelerar fila de cirurgias no Rio
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
Sicredi
Império
Mercado Balestrin
Sala
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Unimed
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Meganet
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Raffaelli
Seco
Ponto Grill
Seu Manoel
Seco
Raffaelli
F&J Santos
APPATA
Sala
Sicoob
Fitness
Império
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
Agro Niederle
Ipiranga
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados