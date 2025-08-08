WhatsApp

Região

Seminário gratuito em Terra Indígena do Guarita promove debate sobre diversidade étnico-racial no RS

Evento realizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Sistema de Ensino Aprende Brasil discute importância da diversidade

08/08/2025 09h49
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira, 8 de agosto, a Terra Indígena do Guarita, localizada em Tenente Portela (RS), será palco de um seminário voltado à valorização da diversidade étnico-racial no contexto educacional. O evento integra a programação dos 70 anos do município e reunirá educadores das redes municipais de Tenente Portela e Miraguaí, além de representantes de escolas estaduais indígenas da região.

O Seminário sobre Diversidade Étnico-Racial: Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas é organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) em parceria com o Sistema de Ensino Aprende Brasil, a Secretaria Municipal dos Povos Originários e a Secretaria de Educação e Cultura de Miraguaí. O objetivo é discutir temas relacionados à pluralidade cultural brasileira e ao papel da educação no combate ao racismo e na valorização das identidades afro e indígenas.

Para as organizadoras do evento, a secretária de Educação, Cultura e Desporto Irinéia Koch e a professora e coordenadora pedagógica Adriane Nessler, a iniciativa marca um momento inédito: é a primeira vez que a Secretaria de Educação de Tenente Portela realiza uma ação formativa desse tipo em parceria direta com as lideranças indígenas, dentro da própria Terra Indígena. “Levar os profissionais da educação a esse território é também um gesto de reconhecimento e aproximação. É fundamental que todos os educadores conheçam e aprendam com as comunidades indígenas. Isso contribui para uma educação mais inclusiva e que respeita a diversidade e a história do nosso país e a da nossa gente”, afirma Adriane.

A programação do seminário inclui apresentações culturais de estudantes da Escola Estadual Indígena Gomercindo Jete Tehn e Escola Estadual Indígena Mukey, além de palestras com especialistas. Pela manhã, a educadora Katia Cristina Dias da Costa, do Sistema de Ensino Aprende Brasil, abordará as leis que pautam representativas da temática étnico-racial no Brasil. Katia ressalta a importância de preparar os educadores, de modo a promover um ambiente escolar mais inclusivo. “Hoje, temos na Aprende Brasil Educação cursos de formação digital com foco nas questões étnico-raciais. São quatro cursos com essa temática, somando 120 horas de formação, disponíveis para todas as redes municipais de ensino. Um deles é focado justamente na questão da educação indígena”, explica. À tarde, a temática será a cultura e educação indígenas, em palestra conduzida por Raquel Kubeo, pesquisadora e integrante de comunidade indígena.

Ao propor a escuta de diferentes vozes e experiências, o seminário busca fortalecer práticas pedagógicas mais sensíveis à realidade plural dos estudantes e contribuir para a construção de políticas públicas comprometidas com os direitos humanos e a equidade racial.

Programação

9h - Recepção com um coffee break produzido pela Cooperfamiliar Indígena.

9h15 - Abertura e apresentação de dança da Escola Estadual Indígena Mukey.

9h30 - Palestra Educação das Relações Étnico-Raciais: caminhos para uma Educação antirracista, com Katia Cristina Dias da Costa, do Sistema de Ensino Aprende Brasil.

13h30 - Abertura do turno da tarde com apresentação artística dos alunos da Escola Estadual Indígena Gomercindo Jete Tehn.

13h45 - Palestra sobre Cultura e Educação indígena, com Raquel Kubeo.

Encerramento com coffee break produzido pela Cooperfamiliar Indígena.

Data e Local

8 de agosto de 2025

Terra Indígena do Guarita

_______________________________________

Sobre a Aprende Brasil Educação

A Aprende Brasil Educação atua em todo o território nacional, potencializando a educação pública brasileira, oferecendo soluções educacionais que estimulam o conhecimento e apoiam os estudantes da Educação Infantil aos anos finais do Ensino Fundamental no processo de aprendizagem. Saiba mais em aprendebrasil.com.br

