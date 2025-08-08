WhatsApp

Derrubadas

Conselho Municipal aprova Plano Educacional Individualizado em Derrubadas

Educação

08/08/2025 09h57
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na quarta-feira, 6, o Conselho Municipal de Educação e Cultura (CMEC) de Derrubadas reuniu-se nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) para analisar o Plano Educacional Individualizado (PEI), elaborado pela pasta.

O documento, que estabelece diretrizes para a elaboração, acompanhamento e implementação do PEI na Rede Pública Municipal de Ensino, foi apresentado ao Conselho e, após leitura e discussão, recebeu parecer favorável. Os conselheiros destacaram a importância da medida para o fortalecimento da política de inclusão educacional no município.

Durante a reunião, foi enfatizado que o PEI é um instrumento pedagógico essencial para assegurar a equidade no processo de ensino e aprendizagem, permitindo a organização sistemática das ações voltadas às necessidades específicas de cada estudante.

O Plano Educacional Individualizado orienta o planejamento de estratégias de ensino, a definição de metas personalizadas e o registro do progresso dos alunos. Sua elaboração é responsabilidade dos professores, com o objetivo de atender às singularidades dos educandos.

A proposta contempla não apenas os estudantes público-alvo da Educação Especial, mas também aqueles que apresentam dificuldades específicas de aprendizagem ou outras condições que impactem o desenvolvimento escolar, mesmo que não estejam inseridos na Sala de Recursos Multifuncionais (AEE).

Com o parecer favorável do CMEC, o documento segue agora para formalização por meio de Decreto Municipal, o que garantirá respaldo legal e institucional à sua implementação nas escolas da rede.

A SMECD reafirma seu compromisso com a inclusão e com a qualidade da educação, reconhecendo o PEI como uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento integral dos estudantes e o aprimoramento das práticas pedagógicas no município.

