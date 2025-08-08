WhatsApp

Derrubadas

Profissionais da educação de Derrubadas participam de seminário sobre Educação Fiscal

Educação

08/08/2025 10h00
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

No dia 30 de julho de 2025, profissionais da educação de Derrubadas participaram do 1º Seminário Regional de Boas Práticas em Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha, realizado no município de Pinhal/RS. O evento reuniu representantes de diversas cidades da região e teve como foco o fortalecimento das ações educativas voltadas à cidadania fiscal, além da troca de experiências entre os participantes.

Durante o seminário, foram discutidos temas relevantes para a gestão pública e o contexto escolar, como o papel da Educação Fiscal no Programa de Integração Tributária (PIT), a escola como espaço de transformação social e os impactos da Reforma Tributária na educação e na sociedade.

A presença dos profissionais de Derrubadas em eventos formativos como este contribui diretamente para a pontuação do município no PIT, já que ações relacionadas à Educação Fiscal são critérios avaliativos do programa estadual. Além disso, reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) com uma educação cidadã, crítica e voltada à formação de indivíduos conscientes de seus direitos e deveres.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
