Profissionais da educação de Derrubadas participam de seminário sobre Educação Fiscal

No dia 30 de julho de 2025, profissionais da educação de Derrubadas participaram do 1º Seminário Regional de Boas Práticas em Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha, realizado no município de Pinhal/RS. O evento reuniu representantes de diversas cidades da região e teve como foco o fortalecimento das ações educativas voltadas à cidadania fiscal, além da troca de experiências entre os participantes.

Durante o seminário, foram discutidos temas relevantes para a gestão pública e o contexto escolar, como o papel da Educação Fiscal no Programa de Integração Tributária (PIT), a escola como espaço de transformação social e os impactos da Reforma Tributária na educação e na sociedade.

A presença dos profissionais de Derrubadas em eventos formativos como este contribui diretamente para a pontuação do município no PIT, já que ações relacionadas à Educação Fiscal são critérios avaliativos do programa estadual. Além disso, reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) com uma educação cidadã, crítica e voltada à formação de indivíduos conscientes de seus direitos e deveres.