Missa marca preparação para a 79ª Festa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Na noite de quinta-feira, 7, foi realizada Missa de abertura dos trabalhos em preparação para a Festa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida realizada anualmente no dia 7 de setembro. A celebração foi presidida pelo pároco Luiz Afonso e concelebrada pelos padres Guido Taffarel, Alex Mello Jaeger e Emerson Romiti.

A Missa contou com a presença de voluntários, apoiadores e membros da comunidade, que se reuniram em um momento de fé e união. Durante a celebração, foram confiados a Deus e à intercessão de Nossa Senhora Aparecida todos os trabalhos relacionados à festa, além de ser uma oportunidade para agradecer a todos os que colaboram com dedicação para a realização do evento.

Ao final da celebração, foi divulgada a programação da 79ª edição da Festa da Paróquia, que terá início às 8h do dia 7 de setembro com a Santa Missa. Ao meio-dia, será servido almoço na Cripta da Igreja Matriz, com churrasco e buffet. Também haverá a opção de adquirir churrasco e acompanhentos para levar para casa.

A programação da tarde contará com a Primeira Edição Infantil dos candidatos a Rei e Rainha da Paróquia, à partir das 13h. Logo após às 13h30min será realizado o sorteio da Ação entre Amigos. À partir das 14h, os festejos continuam com uma animada reunião dançante, reunindo a comunidade em um momento de confraternização.