Iniciativa da Prefeitura garante moradia mais segura e digna a famílias carentes

Criado em 2001, durante a primeira gestão do então prefeito Miro Mulbeier, o Programa Municipal de Reforma Habitacional segue ativo e ampliado em Derrubadas, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social. Mantido com recursos próprios da Prefeitura, o programa é coordenado pela Secretaria de Habitação e Assistência Social, atualmente sob responsabilidade da secretária Rosimeri Marques. Seu objetivo é oferecer melhores condições de moradia, segurança e dignidade para quem mais precisa.

Nos últimos seis meses, a gestão municipal investiu mais de R$ 250 mil em reformas, com 110 concessões já realizadas. As melhorias incluem substituição de telhados, construção de banheiros adaptados, ampliação de espaços internos, instalação de forros, troca de portas e janelas, além de outros reparos estruturais essenciais para a habitabilidade. O programa é voltado exclusivamente a demandas de moradia, não contemplando solicitações para construção ou reforma de muros, cercas, garagens ou coberturas externas.

Para solicitar o benefício, o cidadão deve manter o cadastro atualizado junto à Prefeitura e, preferencialmente, estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), utilizado como base para os critérios de seleção. Após o pedido, é realizada uma análise técnica e socioeconômica, com visita ao local e registro fotográfico da residência antes da reforma. A partir dessa avaliação, define-se o tipo de intervenção necessária, considerando critérios sociais e estruturais.

O prefeito Miro Mulbeier e o vice-prefeito Cristiano acompanham de perto o processo de avaliação, medição e definição das melhorias em cada moradia, reforçando o compromisso da gestão com a qualidade e a transparência na execução. O auxílio varia conforme a necessidade, podendo representar até 70% ou 80% do custo total da obra. Em muitos casos, a Prefeitura fornece todo o material de construção e, quando necessário, também contribui com a mão de obra.

Segundo a secretária Rosimeri Marques, o impacto social do programa é expressivo. “Esse é um programa que transforma realidades. Muitas famílias que viviam em casas sem estrutura mínima hoje contam com condições dignas de moradia. Mesmo com recursos limitados, conseguimos fazer a diferença”, afirma.

A iniciativa segue como uma das prioridades da atual administração, reafirmando o compromisso com a inclusão social e o direito à moradia digna para todos os cidadãos de Derrubadas.