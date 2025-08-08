WhatsApp

Tenente Portela

Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela

Comércio

08/08/2025 10h28
Por: Júlio Santos
Advogados Associados: João Gheller Neto, João Antonio Gheller e Leonardo Rauber / Foto: Divulgação
Advogados Associados: João Gheller Neto, João Antonio Gheller e Leonardo Rauber / Foto: Divulgação

Esta matéria faz parte da série especial do Jornal Folha Popular em comemoração aos 70 anos de Tenente Portela, homenageando empresas e profissionais que contribuem para a história, o desenvolvimento e a identidade do nosso município.

Fundado em 1972 pelo Dr. João Gheller Filho, o escritório Gheller Advogados Associados completa 53 anos de dedicação à advocacia. Desde sua origem, sempre estabelecido em Tenente Portela, o escritório passou por importantes reformulações ao longo do tempo, acompanhando as transformações do Direito e da sociedade.

A trajetória de gestão iniciou com o Dr. João Gheller Filho, que esteve à frente do escritório até 1988. Naquele ano, assumiu a direção o Dr. João Gheller Neto (Joca), que liderou os trabalhos até 2014. Atualmente, o escritório é administrado pelo Dr. João Antonio Gheller e conta com uma equipe de cinco colaboradores, mantendo o compromisso com a ética, a excelência e o atendimento próximo ao cliente.

A história do Gheller Advogados Associados também se entrelaça com a vida pública do município. Seus fundadores não apenas atuaram na advocacia, como também contribuíram significativamente para o Poder Legislativo local. Juntos, somam 40 anos de atuação parlamentar: Dr. João Gheller Filho exerceu mandatos por 16 anos; Dr. João Gheller Neto, por 16 anos; e o atual gestor, Dr. João Antonio Gheller, por 8 anos como vereador no município de Tenente Portela. Destaca-se, nesse particular, que o pioneiro João Gheller foi vereador no município-mãe, Três Passos, representando o distrito de Tenente Portela em um mandato na década de 1940.

Como reconhecimento desse legado, o plenário da Câmara Municipal de Tenente Portela leva o nome de Plenário João Gheller Filho — justa homenagem à sua contribuição para o desenvolvimento político do município.

Neste ano em que Tenente Portela celebra seus 70 anos de emancipação político-administrativa, o Gheller Advogados Associados reafirma sua profunda identificação com o município, renovando seu compromisso com a justiça e com a comunidade local e regional.

  Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados