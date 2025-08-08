Formação pedagógica abre segundo semestre letivo

A Secretaria Municipal de Educação promoveu, após o recesso escolar, a formação pedagógica de abertura do segundo semestre letivo. O encontro, realizado ao longo de dois dias, reuniu docentes para momentos de reflexão, aprendizado e planejamento.

A programação contou com palestras sobre temas relevantes para a prática educacional, como “Transtorno do Espectro Autista”, ministrada pela Dra. Raquel Binkowski; “Saúde Mental no Exercício do Trabalho”, com o professor Mauro Barella; e “Orientações Previdenciárias”, conduzida por Celso Lopes.

Essas formações são consideradas importantes oportunidades para o alinhamento de estratégias, a troca de experiências e o fortalecimento do compromisso com uma educação de qualidade. A participação de todos os profissionais da educação contribuiu para o início de um semestre que se espera ser de grandes conquistas.