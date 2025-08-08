WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Seco
APPATA
Folha Popular
F&J Santos
Império
Niederle
Tarzan
Rádio Municipal
Fitness
Sicredi
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
Barra do Guarita

Formação pedagógica abre segundo semestre letivo

Educação

08/08/2025 10h45
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação promoveu, após o recesso escolar, a formação pedagógica de abertura do segundo semestre letivo. O encontro, realizado ao longo de dois dias, reuniu docentes para momentos de reflexão, aprendizado e planejamento.

A programação contou com palestras sobre temas relevantes para a prática educacional, como “Transtorno do Espectro Autista”, ministrada pela Dra. Raquel Binkowski; “Saúde Mental no Exercício do Trabalho”, com o professor Mauro Barella; e “Orientações Previdenciárias”, conduzida por Celso Lopes.

Essas formações são consideradas importantes oportunidades para o alinhamento de estratégias, a troca de experiências e o fortalecimento do compromisso com uma educação de qualidade. A participação de todos os profissionais da educação contribuiu para o início de um semestre que se espera ser de grandes conquistas.

  • Formação pedagógica abre segundo semestre letivo
  • Formação pedagógica abre segundo semestre letivo
  • Formação pedagógica abre segundo semestre letivo
  • Formação pedagógica abre segundo semestre letivo
  • Formação pedagógica abre segundo semestre letivo
  • Formação pedagógica abre segundo semestre letivo
  • Formação pedagógica abre segundo semestre letivo
  • Formação pedagógica abre segundo semestre letivo
  • Formação pedagógica abre segundo semestre letivo
  • Formação pedagógica abre segundo semestre letivo
  • Formação pedagógica abre segundo semestre letivo
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Profissionais da educação de Derrubadas participam de seminário sobre Educação Fiscal
Foto: Divulgação Conselho Municipal aprova Plano Educacional Individualizado em Derrubadas
A atividade reuniu especialistas de oito países, gestores públicos e representantes de instituições parceiras -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc Seminário internacional encerra com visitas técnicas e reforça compromisso com escolas preparadas para o futuro
Barra do GuaritaBarra do Guarita - RS Barra do Guarita
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
11°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:
10°

Sensação

4.04 km/h

Vento

82%

Umidade

Sala
Sicredi
APPATA
Mercado do povo
Agro Niederle
Meganet
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicoob
Ponto Grill
Seco
Rádio Municipal
Unimed
Fitness
Império
Raffaelli
Mecânica Jaime
Tarzan
Unimed
Império
Fitness
Sicredi
Sicoob
Sala
Ipiranga
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seu Manoel
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Mercado do povo
F&J Santos
Meganet
Sicoob
Tarzan
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura investe em equipamentos para melhorar estradas e apoio à agricultura
Miraguaí - RS
Recursos de emenda parlamentar garantem retroescavadeira para Miraguaí
APPATA
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Meganet
Império
Tarzan
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sala
Seu Manoel
Unimed
Fitness
F&J Santos
Últimas notícias
Há 47 minutos Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestarem no Plenário
Há 47 minutos Aviões quase batem durante taxiamento no Aeroporto Internacional de SP
Há 47 minutos Governador Eduardo Leite entrega equipamentos para hospital de Santa Rosa e assina convênio do Programa Avançar Mais na Saúde
Há 47 minutos Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestar no Plenário
Há 47 minutos PT, PSB e Psol pedem a suspensão dos mandatos de cinco deputados da oposição
Seco
Ponto Grill
Unimed
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Agro Niederle
Império
Sicoob
Sicredi
APPATA
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Raffaelli
Sala
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
Mais lidas
1
Há 3 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base Esportes
2
Há 5 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 4 dias Moraes diz que Bolsonaro ignora e desrespeita o Supremo
4
Há 4 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
5
Há 7 dias Saúde anuncia R$ 200 milhões para acelerar fila de cirurgias no Rio
Império
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Seco
Raffaelli
Meganet
Unimed
Ipiranga
Sicoob
Lazzaretti
Tarzan
Sala
APPATA
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Rádio Municipal
Seu Manoel
F&J Santos
Meganet
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Fitness
Raffaelli
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Lazzaretti
APPATA
Sala
Sicoob
Unimed
Seco
Império
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados