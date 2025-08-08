WhatsApp

Miraguaí

Recursos de emenda parlamentar garantem retroescavadeira para Miraguaí

Administração

08/08/2025 10h52
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O vereador Marco Antônio Macali (PSDB) de Miraguaí foi recebido nesta quinta-feira, 7, pelo prefeito Leonir Hartk (Neco), pelo vice-prefeito Ricardo Finck e pelo secretário de Administração Flávio Venzo.

Durante o encontro, o vereador apresentou um ofício do deputado federal Lucas Redecker (PSDB), que indica uma emenda de bancada ao Orçamento Geral da União de 2025 no valor de R$ 393.750,00. O recurso será liberado por meio do Ministério da Agricultura para a aquisição de uma retroescavadeira.

Marco Macali explicou que a destinação dessa verba é resultado de uma viagem que realizou a Brasília, onde foi recebido pelo deputado Redecker.

O prefeito Neco, o vice Ricardo e o secretário Flávio agradeceram o vereador pela iniciativa e empenho em buscar recursos para Miraguaí. “Manifestamos nossa gratidão pelo trabalho e dedicação que resultaram neste importante benefício para a comunidade”, destacaram.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

