WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Seu Manoel
Mercado do povo
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Fitness
Niederle
Rádio Municipal
Sicoob
Raffaelli
F&J Santos
Seco
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
Sala
APPATA
Meganet
Lazzaretti
Ipiranga
Tarzan
Mercado Balestrin
Império
Câmara

Comissão de Direitos Humanos debate violência no campo

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (12), audiência pública sobre a viol...

08/08/2025 12h19
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Comissão Pastoral da Terra/Marabá-PA
Comissão Pastoral da Terra/Marabá-PA

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (12), audiência pública sobre a violência no campo. O debate será realizado a partir das 16 horas, em plenário a ser definido.

Veja quem foi convidado

O debate atende a pedido do deputado Tadeu Veneri (PT-PR). Segundo o parlamentar, os dados do Caderno de Conflitos no Campo 2024, publicado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), mostram um cenário preocupante, com 2.185 conflitos e 13 assassinatos registrados, o segundo maior número da década.

Veneri acrescenta que povos indígenas, posseiros, quilombolas e sem-terra foram os principais alvos, e que houve aumento da violência ligada à terra e à água em relação ao ano anterior.

“Os assassinatos, a invasão de territórios tradicionais, o trabalho escravo, as ameaças a lideranças, a pulverização aérea de agrotóxicos e a contaminação de águas, dentre outras situações, são retratos da ofensiva violenta do capital, em face do neoextrativismo do agronegócio, sobrepostos aos territórios, aos povos e aos seus modos de vida”, afirma.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Acervo Câmara dos Deputados Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestarem no Plenário
Acervo Câmara dos Deputados Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestar no Plenário
Bruno Spada/Câmara dos Deputados PT, PSB e Psol pedem a suspensão dos mandatos de cinco deputados da oposição
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
11°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:
10°

Sensação

4.04 km/h

Vento

82%

Umidade

Ipiranga
Agro Niederle
F&J Santos
Império
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Lazzaretti
Seco
Seu Manoel
APPATA
Meganet
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sala
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Agro Niederle
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Ipiranga
Império
Sicredi
Sala
Seu Manoel
Meganet
Unimed
Fitness
Tarzan
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura investe em equipamentos para melhorar estradas e apoio à agricultura
Miraguaí - RS
Recursos de emenda parlamentar garantem retroescavadeira para Miraguaí
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado do povo
F&J Santos
Raffaelli
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicoob
Seco
Império
Lazzaretti
Meganet
Fitness
Mercado Balestrin
Sala
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
APPATA
Tarzan
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 48 minutos Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestarem no Plenário
Há 48 minutos Aviões quase batem durante taxiamento no Aeroporto Internacional de SP
Há 48 minutos Governador Eduardo Leite entrega equipamentos para hospital de Santa Rosa e assina convênio do Programa Avançar Mais na Saúde
Há 48 minutos Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestar no Plenário
Há 48 minutos PT, PSB e Psol pedem a suspensão dos mandatos de cinco deputados da oposição
Mercado Balestrin
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Meganet
Rádio Municipal
Império
Unimed
Raffaelli
Tarzan
Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Seco
Sicredi
Fitness
Mercado do povo
Seu Manoel
Sala
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 3 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base Esportes
2
Há 5 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 4 dias Moraes diz que Bolsonaro ignora e desrespeita o Supremo
4
Há 4 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
5
Há 7 dias Saúde anuncia R$ 200 milhões para acelerar fila de cirurgias no Rio
Ponto Grill
APPATA
Tarzan
Seu Manoel
Meganet
Lazzaretti
Império
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Unimed
Fitness
Sicredi
Ipiranga
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Mecânica Jaime
Sala
Seco
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seco
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Meganet
F&J Santos
Sicoob
Império
Agro Niederle
Unimed
Mercado do povo
APPATA
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Ipiranga
Sala
Rádio Municipal
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados