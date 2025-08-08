WhatsApp

Tenente Portela

Prefeitura investe em equipamentos para melhorar estradas e apoio à agricultura

Agricultura

08/08/2025 12h59
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Tenente Portela recebeu na manhã desta quinta-feira (7) três máquinas pesadas que passam a integrar a frota municipal. O investimento total foi de R$ 1.906.000,00, destinado a reforçar os serviços de infraestrutura urbana e rural, com foco especial no apoio à agricultura.

Do valor investido, R$ 46 mil foram provenientes de emenda impositiva do vereador Derli da Silva, e R$ 36 mil, de emenda da ex-vereadora Irinéia Koch Lena. O restante dos recursos é oriundo da dotação da Secretaria de Agricultura.

Foram entregues uma motoniveladora, um rolo compactador vibratório e uma retroescavadeira, equipamentos modernos e de alto desempenho. As novas máquinas têm como objetivo aumentar a agilidade e eficiência nas ações de manutenção de estradas, preparo do solo, obras públicas e outras demandas do município.

Segundo o prefeito Rosemar Sala, a chegada dos novos equipamentos reforça o compromisso da administração com a melhoria dos serviços oferecidos à população, principalmente nas comunidades do interior, que dependem da infraestrutura viária para escoar a produção agrícola e acessar serviços essenciais.

VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Tenente Portela regulariza agroindústria de melado e amplia rede de empreendimentos familiares
Foto: Reprodução/Secom SC Encontro Catarinense de Agricultura Regenerativa inicia com palestra e casos de sucesso na sucessão familiar
Foto: Reprodução/Secom SC Manejo das abelhas no inverno: alimentação artificial garante sobrevivência das colmeias e boa produção na primavera
Tenente Portela
Ver mais notícias
Municípios
