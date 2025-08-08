WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Rádio Municipal
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
Unimed
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Sala
Meganet
APPATA
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Império
Niederle
Câmara

Comissão aprova inclusão do conceito de Visão Zero no Código de Trânsito

Projeto continua sendo analisado na Câmara dos Deputados

08/08/2025 13h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro para instituir os conceitos de Sistema Seguro e de Visão Zero na elaboração do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

A abordagem de Sistema Seguro pressupõe uma responsabilidade compartilhada entre autoridades e usuários pela segurança no trânsito. Às autoridades cabe projetar e construir sistemas que considerem as falhas humanas, enquanto os usuários devem obedecer às leis e regulações de trânsito.

Já o conceito de Visão Zero define que nenhuma morte no trânsito é aceitável, a partir da ideia de que a vida humana é prioridade. Portanto, o sistema de mobilidade deve minimizar a gravidade caso um sinistro ocorra.

Nova versão
O texto aprovado foi a versão (substitutivo) elaborada pelo relator, deputado Thiago Flores (Republicanos-RO), para o Projeto de Lei 722/24 , da deputada Duda Salabert (PDT-MG). Originalmente, o projeto propõe a instituição do Visão Zero como parte da estratégia nacional para a elaboração de políticas, planos, programas e ações relacionadas à mobilidade urbana, trânsito e transporte no Brasil.

Thiago Flores, no entanto, argumentou que a proposta não inova, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro já estabelece o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), que traz consigo o propósito de aprimorar a segurança viária, visando à redução das mortes no trânsito.

“O Pnatrans é regulamentado pela Resolução 1.004/23 , do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Essa norma é clara ao afirmar que ‘o Pnatrans está alinhado com as abordagens de Sistema Seguro e de Visão Zero’”, explicou Flores.

Por essa razão, ele optou por alterar o Código de Trânsito, de modo a conferir maior força e consolidar os conceitos de Sistema Seguro e de Visão Zero nas políticas de segurança viária no Brasil.

Próximos passos
O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Viação e Transportes; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Acervo Câmara dos Deputados Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestarem no Plenário
Acervo Câmara dos Deputados Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestar no Plenário
Bruno Spada/Câmara dos Deputados PT, PSB e Psol pedem a suspensão dos mandatos de cinco deputados da oposição
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
11°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:
10°

Sensação

4.04 km/h

Vento

82%

Umidade

Ipiranga
Seu Manoel
Seco
Sicredi
Raffaelli
Mecânica Jaime
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
Império
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicoob
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Meganet
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicredi
Agro Niederle
Raffaelli
Fitness
APPATA
Mercado do povo
Sala
Império
Ipiranga
Ponto Grill
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura investe em equipamentos para melhorar estradas e apoio à agricultura
Miraguaí - RS
Recursos de emenda parlamentar garantem retroescavadeira para Miraguaí
Meganet
Sala
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicredi
Fitness
Unimed
Ipiranga
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Seu Manoel
Seco
Mecânica Jaime
Tarzan
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicoob
Lazzaretti
Raffaelli
Império
APPATA
Últimas notícias
Há 48 minutos Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestarem no Plenário
Há 48 minutos Aviões quase batem durante taxiamento no Aeroporto Internacional de SP
Há 48 minutos Governador Eduardo Leite entrega equipamentos para hospital de Santa Rosa e assina convênio do Programa Avançar Mais na Saúde
Há 48 minutos Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestar no Plenário
Há 48 minutos PT, PSB e Psol pedem a suspensão dos mandatos de cinco deputados da oposição
Hospital Santo Antonio
Sala
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seu Manoel
Seco
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Sicoob
Meganet
Rádio Municipal
Raffaelli
Império
Lazzaretti
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 3 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base Esportes
2
Há 5 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 4 dias Moraes diz que Bolsonaro ignora e desrespeita o Supremo
4
Há 4 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
5
Há 7 dias Saúde anuncia R$ 200 milhões para acelerar fila de cirurgias no Rio
Império
Unimed
Seu Manoel
Tarzan
Sicredi
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seco
Rádio Municipal
APPATA
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Raffaelli
Sala
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Sala
Mercado do povo
Seco
Império
Seu Manoel
Ponto Grill
Agro Niederle
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados