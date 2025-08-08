WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sala
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Meganet
Seu Manoel
Seco
Folha Popular
Raffaelli
Rádio Municipal
F&J Santos
Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Fitness
Império
Mercado Balestrin
APPATA
Sicredi
Justiça

Tribunal italiano marca audiência sobre extradição de Zambelli

Deputada foi presa na capital da Itália em julho passado

08/08/2025 17h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/ EBC
© Lula Marques/ EBC

O Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, marcou para a próxima quarta-feira (13) uma audiência para tratar do processo de extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

A confirmação da data foi encaminhada nesta sexta-feira (8) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso.

No mês passado, Zambelli foi presa na capital da Itália , onde tentava escapar do cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo ministro.

Por ter dupla cidadania, Zambelli deixou o Brasil em maio deste ano após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrido em 2023. A deputada também terá que pagar R$ 2 milhões por danos coletivos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

De acordo com as investigações, Zambelli foi a autora intelectual da invasão para emissão de um mandato falso de prisão contra Alexandre de Moraes. Segundo as investigações, o hackeamento foi executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e confirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar.

Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro solicitou a extradição da deputada para o Brasil. O pedido de extradição foi oficializado no dia 11 de junho pelo ministro. Em seguida, o pedido foi enviado pelo Itamaraty ao governo italiano.

A decisão final sobre a extradição será da Justiça da Itália e do governo italiano. Em geral, o processo de extradição é demorado porque passa por diversos trâmites. São avaliados aspectos previstos na legislação italiana e nos acordos internacionais firmados entre as duas nações.

Não há prazo para definição da extradição.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Freepick Dino vota a favor de benefício para mulheres vítimas de violência
© Rovena Rosa/Agência Brasil Dino rebate EUA e diz que não cabe a embaixadas monitorar Justiça
© José Cruz/Agência Brasil PGR recorre para limitar alcance de ampliação do foro privilegiado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:

Sensação

2.11 km/h

Vento

85%

Umidade

Seu Manoel
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Império
APPATA
Raffaelli
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Unimed
Rádio Municipal
Seco
Sala
Ponto Grill
Sala
Fitness
Unimed
Seu Manoel
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Império
APPATA
Sicredi
Ipiranga
Mercado do povo
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura investe em equipamentos para melhorar estradas e apoio à agricultura
Miraguaí - RS
Recursos de emenda parlamentar garantem retroescavadeira para Miraguaí
Raffaelli
Tarzan
Agro Niederle
Meganet
Fitness
Império
Seco
Mercado Balestrin
Sicredi
F&J Santos
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sala
Mecânica Jaime
APPATA
Unimed
Últimas notícias
Há 46 minutos Projeto exclui responsabilidade penal de empresa que adota medidas de compliance
Há 46 minutos PND: prazo para recurso de atendimento especializado termina dia 12
Há 46 minutos Equipes de 21 municípios da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde foram certificadas como Amigas da Mãe, Parceria e Criança
Há 46 minutos Publicada Lei do Licenciamento Ambiental, com 63 vetos
Há 46 minutos Dino vota a favor de benefício para mulheres vítimas de violência
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Unimed
Ponto Grill
Sala
Fitness
Sicredi
Raffaelli
F&J Santos
Meganet
Ipiranga
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Agro Niederle
Império
Mecânica Jaime
Seco
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 3 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base Esportes
2
Há 5 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 4 dias Moraes diz que Bolsonaro ignora e desrespeita o Supremo
4
Há 4 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
5
Há 6 dias 61 socos: caso no RN retrata escalada da violência contra mulheres
APPATA
F&J Santos
Ipiranga
Unimed
Sala
Sicredi
Mercado Balestrin
Império
Seu Manoel
Tarzan
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Ponto Grill
Rádio Municipal
Raffaelli
Fitness
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Meganet
APPATA
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Sala
Ponto Grill
Mercado do povo
Ipiranga
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Unimed
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
Seco
Sicoob
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Meganet
Rádio Municipal
Raffaelli
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados