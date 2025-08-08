WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Sicredi
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Sala
APPATA
Folha Popular
Sicoob
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Fitness
Mercado do povo
Ponto Grill
Ipiranga
Senado Federal

Publicada Lei do Licenciamento Ambiental, com 63 vetos

Foi publicada nesta sexta-feira (8), em edição extra doDiário Oficial da União, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental ( Lei 15.190, 2025 ), com 63...

08/08/2025 18h52
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Foi vetada a retirada da Mata Atlântica do regime de proteção especial para supressão de floresta nativa - Foto: Marcio Isensee e Sa/Istockphoto
Foi vetada a retirada da Mata Atlântica do regime de proteção especial para supressão de floresta nativa - Foto: Marcio Isensee e Sa/Istockphoto

Foi publicada nesta sexta-feira (8), em edição extra doDiário Oficial da União, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental ( Lei 15.190, 2025 ), com 63 dispositivos vetados. O Executivo argumenta que os vetos buscam garantir maior proteção ambiental e segurança jurídica e que o texto retirado da lei poderia eliminar ou reduzir exigências para o licenciamento.

Lula vetou 63 dos 400 dispositivos do projeto aprovado pelo Congresso ( PL 2.159/2021 ), que foi apoiado pelo agronegócio e setores empresariais, mas vinha sendo denunciado por organizações ambientalistas e pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) como um grave retrocesso.

Uma medida provisória ( MP 1.308/2025 ) e outro projeto de lei, com urgência constitucional, também foram assinados por Lula, para recompor em parte os dispositivos vetados. A MP trata exclusivamente da regulamentação do chamado Licenciamento Ambiental Especial (LAE), com regras que garantam agilidade ao processo.

Vetados

Entre os dispositivos vetados está justamente a possibilidade do LAE ser realizado com fase única. Essa modalidade de licenciamento poderá ser acionada apenas para projetos prioritários, que terão equipes focadas em dar celeridade aos licenciamentos.

Também foi vetada a possibilidade de licenciamento simplificado para empreendimentos de médio potencial poluidor, o que inclui a modalidade de licenciamento por autodeclaração. Com isso, a Licença por Adesão e Compromisso (LAC) fica mantida apenas para obras de baixo impacto ambiental.

O governo também vetou dispositivos que transferiam, “de forma ampla”, para os estados e o Distrito Federal, a definição dos parâmetros e critérios para licenciamentos. Com os vetos, o governo estabeleceu que estados e DF devem respeitar “padrões nacionais”. Também foi vetada a possibilidade de retirar a Mata Atlântica do regime de proteção especial para supressão de floresta nativa.

Indígenas e quilombolas

Outro veto derrubou o dispositivo que limitava as consultas a comunidades indígenas e quilombolas para empreendimentos realizados em suas áreas. Com o veto, os grupos indígenas e quilombolas que tenham iniciado o processo de reconhecimento devem ser consultados.

Produtores rurais

Foi derrubado o dispositivo que dispensava o licenciamento ambiental para produtores rurais com Cadastro Ambiental Rural (CAR) pendente de análise pelos órgãos estaduais. O governo vetou ainda dispositivo que limitava ações de compensação apenas por impactos diretos ao meio ambiente, excluindo os chamados impactos indiretos.

Unidades de Conservação

Foi vetado, ainda, o artigo que acabava com a obrigatoriedade de seguir os pareceres de órgãos gestores de unidades de conservação no licenciamento de empreendimentos que afetem diretamente a unidade ou a área do entorno protegida. Com o veto, os órgãos das unidades de conservação terão poder real sobre o processo. Outro veto do presidente Lula manteve a responsabilidade de instituições financeiras na concessão de crédito em casos de danos ambientais em projetos financiados por elas.

Palavra final

Todos os dispositivos vetados serão analisados em sessão do Congresso Nacional e podem ser mantidos ou cancelados. Para a rejeição do veto é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores, ou seja, 257 votos de deputados e 41 votos de senadores, computados separadamente. Registrada uma quantidade inferior de votos pela rejeição em umas das Casas, o veto é mantido.

Com Agência Brasil

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A Comissão de Meio Ambiente (CMA) é presidida pelo senador Fabiano Contarato - Foto: Roque de Sá/Agência Senado CMA sabatina na terça-feira indicados à Agência Nacional de Águas e Saneamento
Atual diretora no MEC pode assumir vaga deixada por Tiago Mafra dos Santos na Agência Nacional do Cinema - Foto: MEC CE sabatina Patrícia Barcelos para diretoria da Ancine na terça
O senador Mecias de Jesus é relator do projeto do senador Cleitinho - Foto: Roque de Sá/Agência Senado CAE vota na terça abatimento no Fies e incentivos para contratação de aprendizes
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:

Sensação

2.11 km/h

Vento

85%

Umidade

Ponto Grill
Mercado do povo
Seu Manoel
Império
Fitness
Seco
Mercado Balestrin
Meganet
Raffaelli
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ipiranga
Tarzan
Sicredi
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sala
Lazzaretti
Unimed
APPATA
Sicoob
F&J Santos
Unimed
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado Balestrin
Meganet
Sala
Mecânica Jaime
F&J Santos
Fitness
Lazzaretti
Sicredi
APPATA
Agro Niederle
Mercado do povo
Ponto Grill
Império
Raffaelli
Ipiranga
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura investe em equipamentos para melhorar estradas e apoio à agricultura
Miraguaí - RS
Recursos de emenda parlamentar garantem retroescavadeira para Miraguaí
Ipiranga
Sicoob
Seu Manoel
Império
Meganet
F&J Santos
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Fitness
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Sala
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Ponto Grill
Mercado do povo
Unimed
Seco
Últimas notícias
Há 33 minutos Projeto exclui responsabilidade penal de empresa que adota medidas de compliance
Há 33 minutos PND: prazo para recurso de atendimento especializado termina dia 12
Há 33 minutos Equipes de 21 municípios da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde foram certificadas como Amigas da Mãe, Parceria e Criança
Há 33 minutos Publicada Lei do Licenciamento Ambiental, com 63 vetos
Há 33 minutos Dino vota a favor de benefício para mulheres vítimas de violência
APPATA
Ponto Grill
Império
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Seco
Seu Manoel
Agro Niederle
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Unimed
Meganet
Sicredi
Fitness
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicoob
Sala
Mais lidas
1
Há 3 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base Esportes
2
Há 5 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 4 dias Moraes diz que Bolsonaro ignora e desrespeita o Supremo
4
Há 4 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
5
Há 6 dias 61 socos: caso no RN retrata escalada da violência contra mulheres
Fitness
Sicoob
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sala
Império
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicredi
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Seco
Lazzaretti
F&J Santos
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
Agro Niederle
F&J Santos
Sala
Império
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Unimed
Fitness
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicoob
Seco
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
APPATA
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados