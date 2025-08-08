WhatsApp

Projeto exclui responsabilidade penal de empresa que adota medidas de compliance

Texto está em análise na Câmara dos Deputados

08/08/2025 18h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 686/25 isenta as empresas de responsabilidade penal e administrativa por atos ilícitos de seus representantes ou terceiros quando comprovada a adoção de medidas de compliance (que visam garantir a ética, a transparência e o cumprimento das leis) e de prevenção e combate à corrupção. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

Entre as medidas que devem ser adotadas pelas empresas e entidades estão:

  • implementação contínua de um programa de integridade e compliance ;
  • realização de auditorias periódicas para prevenção e detecção de ilícitos;
  • existência de canais de denúncia independentes e acessíveis, assegurada a proteção dos denunciantes;
  • ações de conscientização sobre integridade para seus colaboradores e terceiros.

O projeto foi apresentado pelo deputado Max Lemos (PDT-RJ). Segundo ele, o texto é inspirado na legislação britânica sobre práticas de suborno e combate à corrupção ( UK Bribery Act , em vigor desde 2011), que se tornou referência mundial no assunto.

“No Brasil, a Lei Anticorrupção já prevê a responsabilização das pessoas jurídicas por atos lesivos contra a administração pública. No entanto, falta um critério legal que exclua a responsabilização quando há comprovação de um sistema efetivo de compliance ”, diz Lemos.

Próximos passos
 A proposta será analisada de forma conclusiva na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura investe em equipamentos para melhorar estradas e apoio à agricultura
Miraguaí - RS
Recursos de emenda parlamentar garantem retroescavadeira para Miraguaí
Últimas notícias
Há 32 minutos Projeto exclui responsabilidade penal de empresa que adota medidas de compliance
Há 32 minutos PND: prazo para recurso de atendimento especializado termina dia 12
Há 32 minutos Equipes de 21 municípios da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde foram certificadas como Amigas da Mãe, Parceria e Criança
Há 32 minutos Publicada Lei do Licenciamento Ambiental, com 63 vetos
Há 32 minutos Dino vota a favor de benefício para mulheres vítimas de violência
