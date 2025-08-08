WhatsApp

Folha Popular
Rádio Municipal
Educação

Revalida divulga resultado de recursos para atendimento especializado

Provas da primeira etapa serão aplicadas em 19 de outubro

08/08/2025 19h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O resultado da interposição de recurso para atendimento especializado na primeira etapa da segunda edição de 2025 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida) está disponível no Sistema Revalida .

De acordo com o edital do Revalida 2025/2 , se a declaração ou o parecer médico que motivou a solicitação foi aceito, o participante terá direito ao tempo adicional de 60 minutos no dia de realização do exame. No caso de reprovação do documento enviado, o candidato poderá recorrer no ato da inscrição, mas não terá o direito ao tempo adicional e à calculadora.

Revalida

O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros graduados no exterior que querem exercer a medicina no Brasil.

O objetivo do exame é garantir que os médicos formados fora do Brasil tenham os conhecimentos, habilidades e competências necessários para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS), no mesmo nível exigido dos médicos formados em faculdades brasileiras.

O Revalida não classifica instituições de educação superior de outros países, mas tem o objetivo de garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Provas

O Revalida é realizado em duas edições anuais, em duas etapas: teórica e de habilidades clínicas. A participação na segunda etapa depende da aprovação na primeira.

As provas da primeira etapa do exame, no segundo semestre, serão aplicadas pelo Inep em 19 de outubro nas capitais e no Distrito Federal.

As referências para os candidatos se preparem para a prova tem como base a Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina e as normas relacionadas à atividade profissional, na atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária.

O conteúdo do exame aborda, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva).

Confira as datas das próximas etapas do Revalida 2025/2:

  • divulgação da nota de corte: 13 de agosto;
  • envio da documentação comprobatória da formação médica: 20 a 24 de outubro;
  • resultado da análise da documentação comprobatória da conclusão de curso (formação médica): 17 de novembro;
  • resultado dos recursos sobre análise da documentação comprobatória da conclusão de curso (formação médica): 5 de dezembro;
  • divulgação do cartão de confirmação de inscrição: 9 de outubro;
  • aplicação da prova: 19 de outubro.
