IMA divulga relatório de balneabilidade complementar referente ao mês de julho

Foto: Ricardo Wolffenbüttel/ Arquivo / Secom

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade complementar à campanha de julho. De acordo com as amostras coletadas em 236 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 164 estão próprios para banho, o que representa 69,49%. Em Florianópolis, dos 85 pontos analisados, 60 estão adequados para banho, o que equivale a 70,59%.

As coletas do relatório complementar foram excepcionalmente realizadas nos dias 4, 5 e 6 de agosto. O motivo da rodada extra de análises foi a dificuldade técnica e logística que impediu o processamento de todos os pontos na campanha de julho.

No total, o IMA monitora 238 pontos. Porém, dois pontos, na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, tiveram os resultados identificados como indeterminados. O motivo é que os pontos foram deslocados por questões de acessibilidade e, segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) que regulamenta os parâmetros de balneabilidade, é necessário cinco coletas consecutivas, no mesmo ponto, para que os resultados possam ser validados.

Houve mudanças quanto à propriedade de 30 pontos analisados em relação ao relatório anterior.

No site as informações são atualizadas automaticamente e todo cidadão pode acompanhar os relatórios emitidos, bem como, o resultado mais atualizado da propriedade de cada ponto, basta clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa ou conferir o menu ‘histórico’.

Divulgação



O Programa de Monitoramento de Balneabilidade do IMA segue um cronograma prévio provendo transparência e publicidade ao processo. Desta forma, todo cidadão pode acompanhar quando haverá a coleta em determinado ponto.



À medida que as análises vão sendo concluídas pelo laboratório do IMA, o resultado do ponto é atualizado automaticamente e pode ser conferido no mapa do site: https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/ .

Para acompanhar os resultados das coletas, basta clicar nas bandeirinhas do ponto de interesse e conferir no mapa do site o status da propriedade da praia e a data da última coleta realizada no local.

O site também possui o menu histórico, um espaço de pesquisa onde é possível acessar datas, horários, condições do vento, maré, entre outras informações que são registradas no momento da coleta e os resultados da condição própria ou imprópria de cada ponto amostrado.

De outubro a março, o IMA realiza o monitoramento da balneabilidade das praias catarinenses semanalmente e às sextas-feiras, divulga um release com o balanço da semana. Já entre os meses de abril e setembro, a pesquisa e a divulgação são mensais.

:: Leia o relatório na íntegra