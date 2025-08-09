Secretaria da Cultura formaliza acordo para ações no Memorial da Evolução Agrícola

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), firmou parceria com o Instituto John Deere, na sexta-feira (8/8), em Horizontina, no noroeste do Estado. O objeto do contrato é a realização de ações conjuntas no Memorial da Evolução Agrícola (MEA), voltadas à educação, à cultura e de natureza socioambiental.

Assinaram o acordo de cooperação institucional o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, o presidente do Instituto John Deere, Edilson Proença, e o prefeito de Horizontina, Jones da Cunha. Também estiveram presentes na cerimônia a diretora do MEA, Karina Muniz Viana, e representantes da comunidade. Após a assinatura, as autoridades participaram de uma visita mediada à exposição de longa duração do Memorial.

Ações culturais

Duas instituições da Sedac ficarão responsáveis por desenvolver ações culturais no MEA: o Instituto Estadual de Artes Visuais (IEAVi) e o Museu de Arte Contemporânea do RS (MAC RS). Dentre as atividades já previstas e com planos de trabalho aprovados destacam-se a preservação da memória das Missões Jesuíticas Guaranis no RS, o Festival da Sustentabilidade e a exposição “Mulheres no Campo”.

A diretora do IEAVi e do MAC RS, Adriana Boff, adianta que o Museu receberá a exposição “Experiência MEA no Hortigranjeiros”, na nova sede do MAC RS, localizada no 4° Distrito de Porto Alegre e que será inaugurada em breve. Já o Museu Histórico de Horizontina sediará a mostra “Mulheres no Campo”, que contará com obras do acervo do Museu de Arte Contemporânea.

"Essa iniciativa demonstra que a arte contemporânea tem um papel fundamental na reflexão de temas sociais, como a agricultura e a valorização da mulher no meio rural. A parceria com o MEA, por meio da troca de saberes com o setor Educativo do MAC RS, contribui para uma programação mais ampla, expandindo o alcance das nossas atividades e fortalecendo os laços com o interior do Estado”, avalia Adriana Boff.

Memorial da Evolução Agrícola é voltado à educação, à cultura e de natureza socioambiental

O secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, comemora mais essa entrega. “É com enorme satisfação que firmamos essa parceria com o Instituto John Deere, entidade séria e com expertise na promoção do desenvolvimento social e econômico”. E complementa: “essa iniciativa permite, por meio do avanço de políticas públicas, conectar o saber do campo com os centros de cultura em todo o Estado, e vai ao encontro da estratégia da Sedac de ampliar o acesso à cultura e estimular parcerias com instituições que primam pela valorização da diversidade, da sustentabilidade e da memória social”.

Acordo de cooperação institucional

Com vigência de 24 meses, o instrumento tem como objetivos o fortalecimento, a descentralização e a popularização do patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado, sem repasse de recursos financeiros entre os partícipes.

As obrigações estão compartilhadas entre as partes, que deverão atuar de forma colaborativa, respeitando os princípios da legalidade, eficiência, transparência e interesse institucional. A Sedac compromete-se a disponibilizar espaços culturais e apoio técnico, enquanto o MEA oferecerá suas instalações e suporte às atividades previstas.

Memorial da Evolução Agrícola

Nascido com o propósito de resgatar e valorizar a trajetória da agricultura, desde a ancestralidade até os avanços que transformaram o campo e impulsionaram o desenvolvimento do Brasil, o MEA está instalado em Horizontina, cidade reconhecida como o berço da evolução agrícola nacional.

Trata-se de um complexo dedicado à arte, cultura, educação, meio ambiente, esporte e lazer, com mais de 64 mil metros quadrados. De forma tecnológica e imersiva, o espaço apresenta a história da agricultura brasileira, com o objetivo de provocar reflexões, promover trocas e produzir conhecimento em prol da sociedade e da valorização da diversidade cultural e ambiental.

Espaço apresenta história da agricultura brasileira, com o objetivo de provocar reflexões e valorização da diversidade cultural

Criado em 2004, o Instituto é a frente social da John Deere no Brasil, atuando para promover o desenvolvimento social e econômico do país, especialmente em áreas rurais e regiões agrícolas.

Com foco na redução das desigualdades, realiza iniciativas que ampliam o acesso à cultura, à educação e ao esporte para crianças, jovens e comunidades, contribuindo de forma significativa para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

O Instituto estrutura suas ações em três pilares fundamentais: educação, desenvolvimento de comunidades e combate à fome. Sua missão é engajar pessoas e recursos em projetos de responsabilidade social que gerem impacto positivo, envolvendo também colaboradores, clientes e fornecedores.

Além disso, busca fortalecer a cidadania por meio de programas de voluntariado e consolidar-se como a área social legítima e exclusiva da John Deere no Brasil.