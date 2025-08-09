WhatsApp

Cultura

Dia Estadual do Patrimônio Cultural conta com mais de 500 atividades em 120 municípios do RS

O Dia Estadual do Patrimônio Cultural 2025, promovido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), contará com uma ampla prog...

09/08/2025 11h05
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

O Dia Estadual do Patrimônio Cultural 2025, promovido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), contará com uma ampla programação gratuita em 120 municípios do Rio Grande do Sul. Entre 16 e 17 de agosto, mais de 500 atividades serão realizadas por 144 agentes e instituições culturais, incluindo visitas guiadas, caminhadas, rodas de conversa, apresentações artísticas, exposições e outras ações voltadas à valorização e salvaguarda do patrimônio cultural material e imaterial dos gaúchos.

A programação completa está disponível na página do evento , que também oferece um mapa interativo com detalhes de cada atividade. As comemorações começam ainda na sexta-feira (15/8), às 19h, com o toque simultâneo de sinos de igrejas e tambores de terreiros em diversos municípios. Em seguida, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), no Centro Histórico de Porto Alegre, será palco de uma apresentação especial: um coro com 150 vozes, distribuídas pelas janelas, passarelas e sacadas da instituição, entoará canções populares do Rio Grande do Sul. O grupo é formado por integrantes de 27 corais associados à Federação de Coros do RS (Fecors), sob regência de Eduardo Alves.

Passeios inéditos e gratuitos

Graças à parceria institucional com a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), a Sedac oferecerá passeios gratuitos durante a sétima edição do Dia do Patrimônio. Uma linha especial de ônibus levará o público do Paço Municipal, no Centro Histórico da Capital, até a nova sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MAC RS), localizada no 4º Distrito de Porto Alegre. No sábado (16/8), serão disponibilizados quatro horários (10h, 11h, 14h e 16h), enquanto no domingo (17/8), o horário disponibilizado será 10h. O tempo de visita no Museu é de 45 minutos, quando o transporte retorna ao ponto de partida.

Também será possível realizar passeios de barco pelo lago Guaíba, com saídas do terminal Catamarã CatSul, na Avenida Mauá, no Centro de Porto Alegre. No sábado (16/8), serão disponibilizados três horários (11h, 14h e 16h). No domingo (17/8), a embarcação parte às 10h.

Para utilizar os transportes, os visitantes devem retirar uma pulseira nas instituições participantes.

Passaporte cultural incentiva visitação

Com o objetivo de estimular a visitação nos equipamentos culturais, a Sedac distribuirá, gratuitamente, o Passaporte do Patrimônio: um panfleto com o mapa do Centro Histórico de Porto Alegre e a localização das instituições abertas ao público. Quem registrar sua passagem por pelo menos sete dos nove espaços indicados receberá um kit exclusivo, com miniaturas colecionáveis de edifícios históricos da capital.

Passaporte do Patrimônio busca estimular a visitação nos equipamentos culturais da capital -Foto: Divulgação Sedac
Passaporte do Patrimônio busca estimular a visitação nos equipamentos culturais da capital -Foto: Divulgação Sedac

A entrega do kit será no balcão de informações da Casa de Cultura Mario Quintana, entre 10h e 18h de 23 de agosto, mediante apresentação do passaporte preenchido.

Cortejo encerra programação oficial

O encerramento oficial do Dia do Patrimônio será no domingo (17/8), às 17h, com um cortejo festivo pelas ruas do Centro de Porto Alegre. A ação será conduzida pela Banda Saldanha e por artistas circenses, passando por instituições participantes e construções históricas, com apresentações e curiosidades sobre os edifícios.

O trajeto inicia no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, esquina com Rua Duque de Caxias), passando pelo Palácio Piratini, Assembleia Legislativa, Theatro São Pedro, Biblioteca Pública do Estado (BPE), Praça da Alfândega e Rua dos Andradas, com encerramento na Travessa dos Cataventos, na Casa de Cultura Mario Quintana.

Sobre o Dia do Patrimônio

Instituído pelo Decreto 54.608/2019 , o Dia Estadual do Patrimônio Cultural é celebrado anualmente no terceiro fim de semana de agosto. Promovida pela Sedac, por meio do Sistema Estadual de Cultura (SEC), a iniciativa tem como objetivo fomentar ações de educação patrimonial, preservação, proteção, valorização e salvaguarda do patrimônio cultural do Rio Grande do Sul.

Texto: Carlos Hammes/Ascom Sedac
Edição: Camila Cargnelutti/Secom

