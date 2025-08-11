WhatsApp

Derrubadas

Apresentações e mensagens marcam homenagem do CRAS ao Dia dos Pais

Assistência Social

11/08/2025 08h57
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Derrubadas promoveu, na sexta-feira, 8, uma programação especial em homenagem ao Dia dos Pais. O evento foi realizado no Centro de Convivência, junto ao Bosque Municipal, e contou com a presença do prefeito Miro Mulbeier, do vice-prefeito Cristiano Carvalho, da secretária de Habitação e Assistência Social, Rosimeri Marques, da coordenadora do CRAS, Deise Camargo, além de integrantes da equipe.

As apresentações reuniram usuários de diferentes faixas etárias que participam das atividades do CRAS, incluindo coral e taekwondo. Durante a celebração, alunos entregaram cartas ao prefeito e ao vice-prefeito, com mensagens alusivas à data.

As autoridades destacaram a importância das ações desenvolvidas com crianças e adolescentes, reforçando o papel do fortalecimento dos vínculos familiares e da valorização de princípios como respeito, cuidado e afeto.

A secretária Rosimeri ressaltou que, embora simples, o ato foi carregado de simbolismo, representando união, reconhecimento e gratidão. Ela também parabenizou professores e funcionários pelo empenho.

A coordenadora do CRAS, Deise Camargo, incentivou os participantes a compartilharem em casa as reflexões propostas durante o encontro.

Ao final, os profissionais do CRAS, do Centro de Convivência e as autoridades presentes desejaram um feliz Dia dos Pais a todos, reafirmando o compromisso com o fortalecimento da família e da comunidade.

