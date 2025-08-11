Projeto Tamandaré leva pavimentação a seis ruas e beneficia mais de 130 imóveis

O município inaugurou na sexta-feira, 8, o Projeto Tamandaré, que ampliou a pavimentação asfáltica na Rua Tamandaré e em trechos das vias Nino Machado, Coroados, Minuano, Calapalos e Goitacazes. A obra beneficiou diretamente 138 imóveis e representa um avanço significativo na infraestrutura urbana, resultado da parceria entre a gestão municipal, o apoio da comunidade e recursos das esferas federal e municipal.

O investimento total de R$ 2,5 milhões contou com R$ 100 mil de emenda parlamentar do então deputado federal Onix Lorenzoni (PL), R$ 300 mil da deputada federal Franciane Bayer (Republicanos) e R$ 840 mil do senador Hamilton Mourão (Republicanos). A contrapartida municipal superou R$ 1,3 milhão, parte custeada pelos moradores por meio da contribuição de melhoria.

Durante a cerimônia, a Prefeitura também apresentou os investimentos realizados desde o início da atual gestão na renovação e ampliação da frota de máquinas e veículos, reforçando o compromisso com a melhoria de serviços públicos essenciais. Entre as aquisições, destacam-se: três micro-ônibus para transporte escolar (R$ 470 mil do Governo Federal e R$ 860 mil em recursos próprios), dois veículos leves para transporte de pacientes (R$ 160 mil de emenda do senador Hamilton Mourão), uma ambulância para atendimentos de emergência (R$ 425 mil em recursos próprios), dois utilitários para ações no interior (R$ 190 mil em recursos próprios) e três máquinas para obras e manutenção da infraestrutura rural e urbana (R$ 1,9 milhão, incluindo R$ 82 mil de emendas dos vereadores Derli da Silva e Irinéia Koch).

Somados, os investimentos na frota ultrapassam R$ 4 milhões, garantindo mais agilidade e eficiência nos serviços prestados à população. Com o Projeto Tamandaré e a modernização da frota, a Administração Municipal reafirma seu compromisso com a qualidade de vida dos cidadãos e o desenvolvimento sustentável da cidade.