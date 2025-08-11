Motociclista colide em poste sem sinalização e fica gravemente ferido em Miraguaí

Na manhã de sábado, por volta das 6h, um motociclista ficou ferido após colidir contra um poste na Avenida Ijuí, no centro de Miraguaí. O local estava sem sinalização, devido a um acidente ocorrido ainda antes da meia-noite, quando um caminhão havia atingido o mesmo poste.

O condutor foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Ele estava desacordado no momento do atendimento.

Com informações da Rádio Líder