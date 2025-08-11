WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sala
Seco
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
Ipiranga
Meganet
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Império
Sicredi
Raffaelli
Niederle
Folha Popular
Miraguaí

Motociclista colide em poste sem sinalização e fica gravemente ferido em Miraguaí

Trânsito

11/08/2025 09h15
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na manhã de sábado, por volta das 6h, um motociclista ficou ferido após colidir contra um poste na Avenida Ijuí, no centro de Miraguaí. O local estava sem sinalização, devido a um acidente ocorrido ainda antes da meia-noite, quando um caminhão havia atingido o mesmo poste.

O condutor foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Ele estava desacordado no momento do atendimento.

Com informações da Rádio Líder

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Imagem: NajmunNahar Capotamento próximo ao Cemitério Municipal de Miraguaí não deixa feridos
Foto: Divulgação Projeto Tamandaré leva pavimentação a seis ruas e beneficia mais de 130 imóveis
Foto: Divulgação Apresentações e mensagens marcam homenagem do CRAS ao Dia dos Pais
MiraguaíMiraguaí - RS Miraguaí
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h08
15°
Tempo limpo Máxima: 17° - Mínima:
14°

Sensação

1.43 km/h

Vento

71%

Umidade

Mercado do povo
APPATA
Seco
Seu Manoel
Sicoob
Lazzaretti
Tarzan
Sala
Meganet
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ipiranga
Unimed
Agro Niederle
Fitness
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Império
Raffaelli
Sicredi
Sala
Meganet
Agro Niederle
Império
Raffaelli
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Lazzaretti
Seu Manoel
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado Balestrin
Tarzan
Mercado do povo
F&J Santos
APPATA
Sicoob
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa Libertar é apresentado pela Polícia Civil em Tenente Portela
Miraguaí - RS
Escola Assis Brasil celebra integração com tradicional Festa da Família
Sicoob
Mercado do povo
Seco
Tarzan
Rádio Municipal
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
Meganet
Raffaelli
F&J Santos
Mercado Balestrin
Lazzaretti
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Sicredi
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ipiranga
Fitness
Sala
Últimas notícias
Há 2 minutos Brasil carece de políticas para adutos com doenças raras, aponta debate na CAS
Há 2 minutos Moraes diz que Constituição deu basta na possibilidade de golpismo
Há 2 minutos Floripa Rural 2025 promove encontro entre cidade e campo em Florianópolis
Há 2 minutos Vigilância Sanitária estadual acompanha ações para conter surto de bactéria multirresistente em hospital de Novo Hamburgo
Há 2 minutos Governador Eduardo Leite anuncia habilitação dos 13 primeiros serviços especializados de saúde da pessoa idosa
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Raffaelli
Sicoob
Meganet
Seu Manoel
APPATA
Ipiranga
F&J Santos
Império
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seco
Tarzan
Agro Niederle
Sala
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 3 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base
3
Há 3 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
4
Há 3 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 7 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
Rádio Municipal
Seco
F&J Santos
Sicredi
Sicoob
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seu Manoel
Sala
APPATA
Agro Niederle
Ponto Grill
Fitness
Tarzan
Meganet
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Império
Mercado do povo
APPATA
Seu Manoel
Seco
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Meganet
Unimed
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Fitness
Raffaelli
Tarzan
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados