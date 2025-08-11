WhatsApp

Miraguaí

Escola Assis Brasil celebra integração com tradicional Festa da Família

Educação

11/08/2025 09h22
Por: Júlio Santos
Foto: Junior Guerra
Foto: Junior Guerra

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Assis Brasil, localizada em Água Fria – Miraguaí, realizou no sábado ,9, a tradicional Festa da Família, no salão da comunidade.

O evento reuniu membros da comunidade escolar e convidados, que participaram de um almoço com churrasco, pães, cucas e saladas. À tarde, a programação seguiu com uma animada reunião dançante, ao som da banda Cia do Som.

A festividade contou com a presença do grupo da terceira idade Alegria de Miraguaí e de autoridades municipais.

O diretor da escola, professor Aldair dos Santos, em nome da comunidade escolar, agradeceu a todos pela presença e aos patrocinadores pelo apoio, aproveitando a ocasião para desejar um feliz e abençoado Dia dos Pais.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

