WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Império
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Unimed
Fitness
Folha Popular
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seco
Niederle
Rádio Municipal
APPATA
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Meganet
Lazzaretti
Raffaelli
F&J Santos
Senado Federal

Senado pode votar medida provisória do INSS, que perde validade nesta terça

O Senado pode votar na terça-feira (12) a medida provisória que cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios do INSS e da Perícia Médica Federal....

11/08/2025 10h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Para reduzir fila de análise de processos, programa criou bônus para servidores do INSS e médicos peritos federais - Foto: Pedro França/Agência Senado
Para reduzir fila de análise de processos, programa criou bônus para servidores do INSS e médicos peritos federais - Foto: Pedro França/Agência Senado

O Senado pode votar na terça-feira (12) a medida provisória que cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios do INSS e da Perícia Médica Federal. A sessão deliberativa está marcada para as 14h e tem outros itens na pauta, como a análise de indicação de autoridades.

Editada em abril pelo Poder Executivo, a medida provisória ( MP 1.296/2025 ) perde a validade nesta terça-feira. A matéria busca reduzir as filas para o atendimento no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O programa prevê o pagamento de um bônus de produtividade para servidores do INSS (R$ 68 por processo analisado) e peritos (R$ 75 por perícia ou análise). A relatora é a senadora Zenaide Maia (PSD-RN).

O Senado também pode votar a indicação de autoridades. A lista dos nomes a serem analisados pelo Plenário será definida pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Nesta semana, as comissões analisam 22 mensagens e ofícios com indicados para tribunais superiores, agências reguladoras e conselhos nacionais.

Parto prematuro

O Plenário pode votar ainda o Projeto de Lei (PL) 1.764/2024 , que cria ações de enfrentamento ao parto prematuro. Proposta pela deputada licenciada Carmem Zanotto (SC), a matéria recebeu relatório favorável da senadora Dra. Eudócia (PL-AL).

O texto traz diretrizes para reduzir os índices de mortalidade de crianças prematuras e de mortalidade materna. Entre elas, a orientação e o treinamento pela equipe hospitalar aos pais de recém-nascidos prematuros sobre cuidados e necessidades especiais. O projeto também cria o Novembro Roxo, mês dedicado à conscientização sobre riscos, assistência e promoção dos direitos das crianças prematuras e suas famílias.

Escolas indígenas

Outro item na pauta é o PL 3.148/2023 , que estabelece regras para a denominação de escolas públicas indígenas, quilombolas e na zona rural. O projeto da deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG) recebeu um substitutivo do relator, senador Paulo Paim (PT-RS).

De acordo com o texto, escolas classificadas como indígenas, quilombolas ou do campo terão nomes escolhidos pelas comunidades onde se situam. Cada sistema de ensino — municipal, estadual e distrital — terá um ano para definir as regras para consulta e participação comunitária nessa escolha.

Segundo o projeto, as sugestões de nomes devem estar de acordo com as tradições e aspectos culturais da comunidade. Não é permitido homenagear pessoas vivas, nem quem tenham, comprovadamente, participado de ato de lesa-humanidade, de tortura ou de violação de direitos humanos.

Serviços aéreos

Outro item na pauta é o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 358/2024 , que ratifica alterações no acordo de serviços aéreos entre Brasil e República Dominicana.

A matéria do Poder Executivo recebeu relatório favorável do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). O texto define os termos “território” e “soberania”, inseridos no acordo.

Polícias científicas

Os senadores fazem na terça-feira a quarta sessão de discussão em primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 76/2019 . O texto inclui as polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. A proposição do ex-senador Antonio Anastasia (MG) recebeu relatório favorável da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Paim destaca saída do Brasil do Mapa da Fome
CCJ vai fazer esforço concentrado com 14 sabatinas na quarta-feira (13) - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado CCJ sabatina indicados para STJ, STM e mais 11 na quarta-feira
Outro projeto cria o Selo Cidade Mulher destinado a municípios com políticas destinadas ao bem-estar feminino - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Plenário vota oficialização do nome da Lei Maria da Penha na quarta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h08
15°
Tempo limpo Máxima: 17° - Mínima:
14°

Sensação

1.43 km/h

Vento

71%

Umidade

Mecânica Jaime
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seco
Ponto Grill
Agro Niederle
Império
Sicredi
Lazzaretti
APPATA
Fitness
Sala
Meganet
Raffaelli
Seu Manoel
Tarzan
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado do povo
Ipiranga
Mercado Balestrin
F&J Santos
Agro Niederle
Império
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ipiranga
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
Unimed
Sicredi
APPATA
Meganet
Mercado Balestrin
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa Libertar é apresentado pela Polícia Civil em Tenente Portela
Miraguaí - RS
Escola Assis Brasil celebra integração com tradicional Festa da Família
Sala
Seu Manoel
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicredi
Seco
Lazzaretti
Unimed
APPATA
Raffaelli
Fitness
Meganet
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Império
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicoob
Últimas notícias
Há 1 hora Paim destaca saída do Brasil do Mapa da Fome
Há 1 hora Reunião com secretário de Tesouro dos EUA foi cancelada, diz Haddad
Há 1 hora Projeto torna hediondos e inafiançáveis crimes de maus-tratos e abandono de pessoas idosas
Há 1 hora CCJ sabatina indicados para STJ, STM e mais 11 na quarta-feira
Há 1 hora Fungo que ataca o percevejo pode se tornar o primeiro bioinsumo para controle biológico do arroz irrigado de SC
APPATA
Agro Niederle
Meganet
Tarzan
Sicredi
Seco
Sicoob
Unimed
Fitness
Lazzaretti
Ipiranga
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
Império
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 3 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base
3
Há 3 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
4
Há 3 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 7 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Império
Agro Niederle
Sicoob
Unimed
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Rádio Municipal
Ponto Grill
Meganet
Fitness
Seco
Sicredi
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sala
Sala
F&J Santos
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Tarzan
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Lazzaretti
APPATA
Sicoob
Sicredi
Fitness
Agro Niederle
Rádio Municipal
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados