Programa Libertar é apresentado pela Polícia Civil em Tenente Portela

Na manhã de sexta-feira, 8, a Polícia Civil apresentou o Programa Libertar para cerca de 150 pessoas, entre alunos e professores da Escola Estadual de Educação Básica Professora Cléia Salete Dalberto, em Tenente Portela.

Na ocasião, a inspetora de Polícia Liara Fabrício de Moura abordou a prevenção e repressão aos crimes sexuais, orientando crianças e adolescentes sobre as formas de violência sexual, a forma como predadores obtêm materiais pornográficos infantis e medidas para se protegerem de possíveis abusadores, tanto no ambiente real quanto virtual.

A inspetora também reforçou a importância de romper o silêncio diante de situações de abuso, ressaltando que a denúncia pode não apenas interromper a violência e libertar a vítima, mas também proteger outras pessoas e responsabilizar penalmente o agressor.

O programa reafirma o compromisso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul com o acolhimento, a segurança e o bem-estar da comunidade escolar, promovendo uma cultura de respeito, proteção e escuta ativa, além de fortalecer o vínculo de confiança entre alunos, professores e a instituição.

As palestras do Programa Libertar vêm sendo apresentadas na 22ª Região Policial. Além da Escola Cléia Salete, em Tenente Portela, já foram realizadas na Escola Lenira de Moura Lutz e na Escola Estadual de Ensino Fundamental Osmar Hermann, em Miraguaí. Outras escolas da região também receberão a atividade nos próximos meses.