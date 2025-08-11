WhatsApp

Cultura

Projeto Artista na Escola tem inscrições prorrogadas até 25 de agosto

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), prorrogou o prazo, até as 16h59 do dia 25 de agosto, para para participar do projet...

11/08/2025 15h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), prorrogou o prazo, até as 16h59 do dia 25 de agosto, para para participar do projeto Artista na Escola. As inscrições devem ser realizadas pela página do Pró-Cultura RS . No site está disponibilizado o edital, bem como a lista das escolas participantes. A iniciativa é uma oportunidade para artistas desenvolverem atividades culturais remuneradas em escolas públicas abrangidas pelo Programa RS Seguro COMunidade.

Serão selecionadas 40 propostas, que receberão R$ 18.446,40 cada uma. O pagamento será feito em uma parcela integral, após a contratação. Esse valor deve ser destinado para a remuneração do proponente, incluindo a cobertura de gastos necessários como deslocamento, alimentação e materiais para oficinas, por exemplo. Podem se inscrever pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, inclusive microempreendedores individuais (MEI), que tenham registro regular no Cadastro Estadual de Proponentes Culturais (CEPC).

Os projetos devem ser pedagogicamente orientados, cumprindo uma carga horária mínima de 200 horas, que deve ser dividida entre um terço para a preparação e o restante para a execução. As atividades precisam ter uma duração de três a nove meses, atendendo pelo menos duas turmas da mesma escola. Serão contemplados, no máximo, dois projetos por instituição de ensino.


Iniciativa conta com aporte de R$ 750 mil


Haverá reserva de vagas para projetos nas áreas e segmentos prioritários do edital: artes cênicas (duas vagas para teatro, duas para circo e duas para dança), artes visuais (cinco vagas), audiovisual (cinco vagas), música (cinco vagas) e literatura (cinco vagas).

A segunda edição do projeto conta com investimento de R$ 750 mil, em recursos do governo do Estado. O aporte, realizado no âmbito do programa RS Seguro, busca promover o desenvolvimento social e o combate à violência a partir de diversas frentes de atuação. Entre elas, estão ações na área da cultura, como o Artista na Escola.

A iniciativa tem o apoio dos institutos da Sedac que promovem políticas de fortalecimento das linguagens artísticas contempladas pelo edital: Institutos Estaduais de Artes Cênicas (Ieacen), com circo, teatro e dança; de Artes Visuais (Ieavi); de Cinema (Iecine), com audiovisual; e do Livro (IEL), com literatura.As dúvidas em relação a esse concurso devem ser encaminhadas para o e-mail[email protected].

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

