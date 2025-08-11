Projeto Artista na Escola tem inscrições prorrogadas até 25 de agosto

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura ( Sedac ), prorrogou o prazo, até as 16h59 do dia 25 de agosto, para para participar do projeto Artista na Escola .





As inscrições devem ser realizadas pela página do Pró-Cultura RS . No site está disponibilizado o edital, bem como a lista das escolas participantes. A iniciativa é uma oportunidade para artistas desenvolverem atividades culturais remuneradas em escolas públicas abrangidas pelo Programa RS Seguro COMunidade.

Serão selecionadas 40 propostas, que receberão R$ 18.446,40 cada uma. O pagamento será feito em uma parcela integral, após a contratação. Esse valor deve ser destinado para a remuneração do proponente, incluindo a cobertura de gastos necessários como deslocamento, alimentação e materiais para oficinas, por exemplo. Podem se inscrever pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, inclusive microempreendedores individuais (MEI), que tenham registro regular no Cadastro Estadual de Proponentes Culturais (CEPC).





Os projetos devem ser pedagogicamente orientados, cumprindo uma carga horária mínima de 200 horas, que deve ser dividida entre um terço para a preparação e o restante para a execução. As atividades precisam ter uma duração de três a nove meses, atendendo pelo menos duas turmas da mesma escola. Serão contemplados, no máximo, dois projetos por instituição de ensino.