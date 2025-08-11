Projeto Artista na Escola tem inscrições prorrogadas até 25 de agosto

Haverá reserva de vagas para projetos nas áreas e segmentos prioritários do edital: artes cênicas (duas vagas para teatro, duas para circo e duas para dança), artes visuais (cinco vagas), audiovisual (cinco vagas), música (cinco vagas) e literatura (cinco vagas).
A segunda edição do projeto conta com investimento de R$ 750 mil, em recursos do governo do Estado. O aporte, realizado no âmbito do programa RS Seguro, busca promover o desenvolvimento social e o combate à violência a partir de diversas frentes de atuação. Entre elas, estão ações na área da cultura, como o Artista na Escola.
A iniciativa tem o apoio dos institutos da Sedac que promovem políticas de fortalecimento das linguagens artísticas contempladas pelo edital: Institutos Estaduais de Artes Cênicas (Ieacen), com circo, teatro e dança; de Artes Visuais (Ieavi); de Cinema (Iecine), com audiovisual; e do Livro (IEL), com literatura.As dúvidas em relação a esse concurso devem ser encaminhadas para o e-mail[email protected]
.
Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom
